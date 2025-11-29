王維中被戰力外 明年月薪至少砍半

中職6隊未在保留名單選手

〔記者龔乃玠／高雄報導〕中職昨公布6隊60人契約保留名單，總計73人被放在名單外，戰力外投手有王維中、曾仁和、徐基麟等人入列，陣容數一數二豪華，顯示中職日益進步的棒球實力，即便是曾上大聯盟的狀元郎王維中，也有可能落入戰力外名單。

2020年選秀狀元王維中被味全龍戰力外。（資料照）

中職缺本土左投

徐基麟不在兄弟60人契約保留名單。（資料照）

龍王價不受扣薪規範

本報在27日率先揭露王維中高機率列入戰力外名單，昨天果然成為2021年胡金龍後，又有「海歸狀元郎」被戰力外，雖然龍隊有意願簽回，但趕不上繳交60人名單前達成合約共識，只能先放在名單外，味全領隊丁仲緯也表示，畢竟仍要交出這份名單，「還是不要影響他其他發展的可能性。」

請繼續往下閱讀...

王維中走完5年3個月總值近208萬美元的合約，平均月薪是3.3萬美元（約百萬台幣），被放入名單外形同不受「最多扣薪30%」的規範，除非有球隊端出破天荒的價碼，王維中新球季薪資至少砍半。不過，在本土左投不嫌多的中職生態，探詢「龍王」的球隊不會少。

兄弟因紀律問題

放生徐基麟以示警惕

在戰力外名單中，最令人意外的是中信兄弟徐基麟，球團仍握有1年合約，卻放掉他接觸其他球隊。中信領隊劉志威指出，徐基麟因個人財務因素，以及生活紀律問題影響到球隊，決議將他放至60人名單外以示警惕，並強調：「讓他有權利與其他球隊進行接觸。」

徐基麟去年接受手肘韌帶重建手術，今年球季都在復健，最快明年可回賽場，所屬仁茂經紀公司表示，他沒有離開兄弟的想法，並透露私人財務問題已妥善處理，未來會專心打球。

不只旅外強投落難，跟王維中共同征戰2023年經典賽的吳哲源，同樣因連續2年無法在一軍貢獻遭戰力外，據悉中信球團傾向不續約，昔日「抗荷英雄」必須找尋新東家。

台鋼、中信都公開表示季後會以補強投手為主，而昨扣除引退、行使FA和旅外的8位選手，有多達65人力拚續留或找新東家，說明職棒舞台的殘酷。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法