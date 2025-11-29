徐若熙12月報佳「鷹」? 被看好投出身價

徐若熙可望與日職軟銀簽下3年合約。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕味全龍徐若熙好事近了！今年季後他行使旅外自由球員權利後，有多支美、日職球隊表達高度興趣，近期他可望與日職軟銀鷹簽下3年合約，平均月薪較今年在龍隊的40萬，至少成長10幾倍。

日前徐若熙受邀赴日參訪軟銀球場和訓練基地，並與球團會長王貞治共進晚餐，儘管美職道奇展現高度誠意網羅，不過據了解，軟銀開出優渥價碼，包括年薪和激勵獎金，3年合約總值600萬美元（約1.89億台幣），後來更往上加碼且漲幅不小，另付給龍隊的轉隊費據悉約200萬美元（約6290萬台幣），為網羅「龍之子」可說不惜血本。

平鎮教頭分析

龍之子適合旅日

去年季後日本火腿簽下統一獅古林睿煬，3年合約總值170萬美元、轉隊費100萬美元，如今徐若熙無論年薪、轉隊費都比古林高出許多。對於徐若熙可望加盟軟銀，所屬經紀公司展逸昨表示，「目前仍未有答案，如有確定消息我們會再做宣布。」

古林和徐若熙都是平鎮高中出產的強投，平鎮青棒教頭吳柏宏認為，徐若熙到日職較有發展空間，畢竟擔任先發投手機會大，若到美職可能從牛棚出發，大聯盟球速超過160公里的中繼投手比比皆是，可能每一場都要準備，且徐若熙球質較輕，身材條件沒那麼好，美職打者強度高出日職許多，投起來會有些吃力。

吳柏宏說，徐若熙若適應日職環境和節奏，一定可以投出身價，未來或許可以再挑戰大聯盟，即使持續待在日職也是很好的發展。

