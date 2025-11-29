自由電子報
黑豹旗》羅工殺進4強 教頭落淚：招生強心針

2025/11/29 05:30

羅東高工隊史首度晉級黑豹旗4強。（記者陳志曲攝）羅東高工隊史首度晉級黑豹旗4強。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕羅東高工昨將士用命，終場以4：2扳倒美和中學，隊史首度挺進中信盃黑豹旗4強，賽後教頭何昱德流下感動的淚水，「原本目標8強，選手表現超乎預期，才能打進4強，有成績又有資源，未來應該可以留住宜蘭子弟兵。」

羅東高工總教練何昱德。 （記者陳志曲攝）羅東高工總教練何昱德。 （記者陳志曲攝）

羅工原本是社團球隊，2019年因中道青棒解散而轉型科班球隊，也是宜蘭唯一木棒組青棒隊，昨投手群和守備表現精采，不斷澆熄美和反撲氣焰，獲勝後全隊欣喜若狂。

拚出成績 留住宜蘭子弟兵

何昱德透露，球隊有40名球員，只有10人是宜蘭子弟兵，好手嚴重外流，球隊成立初期招生困難，雖然林燈基金會每年挹注300萬經費，資源充沛，只是沒成績，家長還是會考量，如今縣內三級棒球體系逐漸建構完善，相信這次黑豹旗挺進4強，對之後招生很有幫助。

羅工高一左投林頡廷昨中繼3局失1分拿下勝投，身為陣中少數宜蘭出身的選手，他坦言，國中畢業原本想到外縣市打球，在何教練勸說下決定留在家鄉球隊打拚，打進4強很開心也很感動。

另一戰，台東體中以1：0完封勝大溪高中，隊史第2度晉級4強，今天下午強碰羅工。東體總教練陳峰岳指出，羅工是近幾年竄起的球隊，表現有目共睹，屆時必須戰戰兢兢。

