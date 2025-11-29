世界盃資格賽》失準失守失誤 台灣慘輸26分

「新台灣人」高柏鎧（右三）即使砍下全場最高23分，台灣隊仍不敵日本隊多點開花。（取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男籃昨在2027世界盃籃球亞洲區資格賽首戰作客日本陷入苦戰，受限於對方的壓迫防守，進攻完全施展不開，即便「新台灣人」高柏鎧砍下全場最高23分，但不敵對方多點開花的進攻，終場以64：90吞下首敗。

盧峻翔（後）與日本隊馬場雄大激烈攻防，台灣隊在世界盃資格賽首戰慘敗給日本。（取自FIBA官網）

下半場才回魂

命中率不到4成

台灣隊在這次世界盃資格賽首輪和日本、南韓及中國同組，這階段先碰上日本，昨先發為陳盈駿、林庭謙、周桂羽、盧峻翔搭配高柏鎧。開局受限於對方的壓迫防守，失誤偏多，進攻也找不到準星情況下，半場打完陷入22：45落後；易籃後，高柏鎧在禁區和對方發生碰撞，短暫退場治療，在禁區頓失重心後，一度被拉開到超過30分，所幸林庭謙和盧峻翔在下半場甦醒，免於失分繼續擴大。

台灣隊昨團隊命中率僅37.5%，籃板輸了日本16個，失誤多達19次。主帥圖齊坦言，台灣隊上半場確實受限於對方防守，又沒辦法馬上有很好的應變，導致被拉開，下半場有找到應對方法，也希望球員能從這場比賽中記取教訓，並好好準備下一場比賽。

盧峻翔昨繳出本土最高14分、8籃板，但也發生5次失誤，至於賽前被日本隊主帥霍瓦斯點名要嚴加看防的雙衛組合陳盈駿和林庭謙，確實受到限制，陳盈駿僅繳出3分、2籃板，而林庭謙直到下半場才復活，攻下13分、7籃板。日本方面，隊長渡邊雄太攻下全隊最高20分，歸化球員霍金森和馬場雄大都貢獻14分。

下週回防主場

防守有進步空間

台灣隊下週一要回到主場新莊體育館再戰日本，但在兩隊體系都已大致底定的情況下，還能做出什麼樣的改變？圖齊表示，防守有很大進步空間，另外則是籃板和卡位得做得更紮實，「我們上、下半場的比賽風格截然不同，所以我覺得我們可以好好休息、調整，想辦法延續這一場收尾階段好的表現。」

B組另一戰，南韓昨打出驚奇，在李賢重砍全場最高33分帶領下，以80：76擊敗亞洲盃銀牌中國。

