U19桌球世青賽》葉伊恬拚5局晉級 單打奪牌最後希望

2025/11/29 05:30

葉伊恬再1勝就能締造台灣世青賽女單奪牌紀錄。 （取自WTT官網）葉伊恬再1勝就能締造台灣世青賽女單奪牌紀錄。 （取自WTT官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕智淵乒乓球館小將葉伊恬昨在2025年世界青少年桌球錦標賽，以9：11、11：5、11：9、11：7、11：6收拾澳洲選手普西霍金絲，晉級U19女單8強，成為台灣U19單打奪牌的最後希望。

世界排名45的葉伊恬這次挺進8強，只差1勝就至少獲得銅牌，世青賽自2021年改制以來，台灣尚未有人在U19女單有奪牌紀錄，U19男單只有2023年的高承睿拿銅牌。

葉伊恬8強將迎戰世界排名46的威爾斯選手安娜赫爾西。赫爾西媽媽是中國人，父親是英國人，5歲開始接觸桌球，8歲時被送到中國哈爾濱進行專業訓練2年，能說一口流利的中文，10歲就代表威爾斯參加歐洲錦標賽，成為賽史最年輕的參賽者。

U19男單，郭冠宏在32強意外中箭落馬，徐絃家昨晚又以11：7、12：10、10：12、11：13、12：10、5：11、8：11遭羅馬尼亞的齊瑞逆轉，無緣8強。

U15陳凱程 殺進男單8強

U15男單部分，陳凱程以直落四橫掃土耳其選手，挺進8強，也是U15單打的台灣最後希望，他將跟日本大野颯真爭4強席次。

