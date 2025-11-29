光復少棒孩子 在關懷盃療傷

花蓮光復國小球隊用車由富邦悍將捐贈，車兩側貼有文字感謝全國志工協助救災。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／花蓮報導〕第32屆原棒協關懷盃棒球邀請賽自昨起進行4天，花蓮光復國小雖在少棒軟式組首戰以4：7敗給台東桃源國小，總教練王國華卻覺得，稍微離開光復鄉類似療傷，不用每天提心吊膽過日子；同為5年級的鄭米勒．嘎造、徐梓桓回憶災情仍心有餘悸，兩人不約而同表示，可以出來比賽，心情確實放鬆一點。

花蓮光復國小鄭米勒‧嘎造（左）與徐梓桓。（記者徐正揚攝）

碰球的時候

花蓮光復國小球隊用車由富邦悍將捐贈。（記者徐正揚攝）

能暫忘洪災給的痛

王國華指出，光復鄉是馬太鞍溪堰塞湖溢堤的重災區，即便洪水已過去2個月，一看到下雨就會擔心是否又要緊急撤離，由於洪水沖進部落的衝擊點就在學校球場旁邊，災後留下的泥土很恐怖，怕小朋友會有陰影，加上他們放學後必須按時搭車回避難所，乾脆先不練球，「現在可以碰球的時間就是比賽，小朋友的臉上終於有笑容。」

鄭米勒．嘎造回憶，當時與同學在光復國中打籃球，聽到有人喊「洪水來了」，趕快跑回家，然後跟著阿嬤去安置所；徐梓桓就比較驚險，看到橋斷了準備跟姑姑上車，洪水就衝進來，當他把弟弟拽上車，水已經淹到大腿，「當下真的很害怕，但是哭不出來」，即便已經回到學校上課，走去學校的路卻變得很陌生，「好像世界末日，覺得這裡到底是不是光復？」

