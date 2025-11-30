自由電子報
體育 即時新聞

徐若熙選軟銀 關鍵在3年旅美計畫

2025/11/30 05:30

徐若熙將加盟日職軟銀，3年合約包含年薪和激勵獎金，總值上看1000萬美元。（資料照）徐若熙將加盟日職軟銀，3年合約包含年薪和激勵獎金，總值上看1000萬美元。（資料照）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕美日球界瘋搶徐若熙的爭奪戰告一段落，日職豪門軟銀鷹可望以3年總額15億日圓（約3億台幣）的超大型合約取得交涉權，關鍵不只有猛烈的銀彈攻勢，軟銀球團高度重視他渴望挑戰大聯盟的心情，交涉過程展示「3年旅美」的細心規劃，用高額保障約和圓夢計畫脫穎而出。

球團不只砸銀彈

簡報逐年目標

日本球界人士透露，軟銀先前製作給徐若熙的簡報中，有特別推出2026-28年的旅美計畫書，逐年都有為他設下目標，只要按部就班達標，最快在2028年季後就能以28歲之齡挑戰大聯盟。美職規定「滿25歲且職棒一軍6年年資」就能簽大聯盟合約，徐若熙在日職一軍補滿3年就能達標，不像現階段只能受限小聯盟合約。

最快2028年季後

從日職挑戰大聯盟

道奇「日本3本柱」大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希的成功經驗，日職投手挑戰大聯盟待遇逐年飆升，徐若熙把握住明年起在日職的關鍵3季，有機會進一步挑戰陳偉殷在2016年和馬林魚簽下5年總額8000萬美元的台灣史上最大合約，成為第1位從中職轉戰日職，再前進大聯盟的台灣投手。

本報掌握合約總值

上看1000萬美元

旅日台將支薪以美元計價，據本報掌握，軟銀開出3年合約包含年薪和激勵獎金，總值上看1000萬美元，和日媒披露的差不多，另付給龍隊的轉隊費約200萬美元。但不管是日媒或本報掌握進度，味全龍領隊丁仲緯昨僅表示，目前還在討論中，並未評論目前曝光的合約內容。

軟銀端出的合約規模之大，冬季聯盟日本社會人隊監督川口朋保就說，一般日職選手要拚到年薪超過3億日圓，至少要努力7至8年才有辦法。今年奪下澤村賞的日本火腿投手伊藤大海，明年迎接生涯第6季年薪才首度突破3億日圓。

在2023年亞錦賽冠軍戰，日本社會人已見識徐若熙的威力，打5局就被三振8次，即便仍從他手中拿到1分非自責而奪冠，川口透露，他的直球很快，變化球幅度又很大，全隊都被這種球威嚇到，「他應該可以去大聯盟吧？明年很期待他的表現。」

