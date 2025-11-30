徐若熙旅日鷹友會 先鎖定2強投

蕭一傑（中職提供）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕味全龍二軍投手教練蕭一傑曾陪伴徐若熙度過復健的歲月，看見他有機會加盟昔日東家軟銀，直言這是很好的選擇，並推薦他去請教上澤直之和有原航平，「他們都不會吝嗇分享自己的經驗！」

上澤直之（產經新聞提供）

蕭一傑指點迷津

有原航平（取自軟銀官網）

推薦請教上澤、有原

蕭一傑曾是阪神虎第1指名，2013年短暫待過軟銀，當時的軟銀就已組建三軍，如今則是擴建到四軍，他直言，軟銀的球隊氛圍很不錯，但就是非常競爭，提醒自己不要急是重點，「不要看別人厲害就心急，最不好的就是受傷，畢竟球隊人多，一定會有人頂上來。比賽有好有壞，最重要的是能不能維持routine(例行程序)，走完一整季。」

在2018年季後退役後，蕭一傑還因赴日本火腿擔任翻譯而結識上澤和有原，如今兩大王牌投手都效力軟銀，「他們都很NICE，也很好聊，若熙可以去請教他們的經驗」。

徐若熙從美日爭奪戰中選擇軟銀，蕭一傑認為是很好的選擇，「畢竟都是亞洲人，如果能先在亞洲投出成就，再過去美國也都不遲。」他也認為，徐若熙靠自身努力爭取到這個機會，很恭喜他，「旅外不是那麼簡單，希望他可以把握住，為自己和家人努力。」

