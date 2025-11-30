古林、徐若熙出身平鎮 共同點自律不躁進

羅健銘（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕1年前統一獅古林睿煬以3年總值170萬美元合約轉投日職火腿，如今味全龍徐若熙可望以3年總值千萬美元合約加盟軟銀，平鎮高中畢業的兩大強投各擁一片天，平鎮投手教練羅健銘說，「若熙的價碼非常驚人，坦白說有點驚訝，也代表軟銀球團對他的重視。」

投教看徐若熙

經中職磨練完全蛻變

羅健銘指出，早期林英傑、林恩宇挑戰日職，雖在中職投出好成績，但因身體強度不足，沒能大展身手，近年台灣導入運科，訓練方式大不同，古林、徐若熙在中職成績亮眼，身體素質沒話說，這是最大不同點，「若熙高中容易患得患失，歷經多年職棒洗禮，現在完全蛻變了。」

從古林、林安可到徐若熙，這兩年中職不斷輸出好手到日職，羅健銘認為，這代表中職有能力養成好手，也給現在高中球員不同思維，不一定畢業就急著旅外，留在中職磨練成熟再出去也不遲。

羅健銘表示，古林和徐若熙在高中非常自律，也不受旁人影響，高中畢業並沒有一心想要旅外，目標是在中職累積本錢，有好表現自然能吸引國外球團目光。

「前一陣子碰到古林，他說如果在日職投得好，未來想挑戰大聯盟。」羅健銘說，相信徐若熙想法也是如此，就像當年陳偉殷站穩日職再去大聯盟，身價翻倍成長，古林和徐若熙讓後輩有目標追尋，對中職絕對有正面影響。

