龍之子旅日 林智勝：幫中職高調

2025/11/30 05:30

林智勝（右）昨在關懷盃現場，巧遇當年想簽他旅美的球探。（記者徐正揚攝）林智勝（右）昨在關懷盃現場，巧遇當年想簽他旅美的球探。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／花蓮報導〕統一獅老將陳鏞基昨參加關懷盃少棒賽周邊活動，對於隊友林安可、味全龍徐若熙都選擇旅日樂觀其成，他認為，代表中職一直在進步，只要展現能力一樣有機會旅外，回任原棒協理事長的林智勝也有相同看法：「若熙他們不只是代表自己，而是代表整個中職，祝福他們都有不錯的發展。」

陳鏞基指出，在他高中畢業那個時期，從台灣職棒輸出海外的例子非常少，「以前大概青棒、大學的時候，覺得有機會就直接出去了，不像現在，在中職打出一定的成績，都會被看到。」

陳鏞基認為，徐若熙絕對有條件挑戰美職，但美職要從小聯盟逐級往上爬，有些球隊就算等上好幾年，位置就是一直被佔著，日職只有一、二軍相對單純，「去美國真的很辛苦，尤其在小聯盟，不僅要重新適應不只是球場的東西，還要到處跑來跑去，常常要搭10幾個小時的巴士去比賽，日本是亞洲文化，跟我們比較接近，先去日職應該會比較好，機會也來得比較快。」

林智勝表示，不論徐若熙選擇美職或日職，表現都會讓中職被放大檢視，但能讓更多國外球隊把中職球員列入補強選項，對中職的意義非常重大，「以前是高中畢業就出去，現在先到中職磨練再出去也是個方法，從王柏融、古林睿煬到林安可、徐若熙，已經幫中職球員打開一條新的路，相信若熙的壓力會很大，但他的能力就是要挑戰旅外。」

