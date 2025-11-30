自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

黑豹旗》10K助平鎮爭冠 蔡辰瀧旅外夢有點苦澀

2025/11/30 05:30

羅東高工逆轉勝台東體中，隊史首闖冠軍戰。（記者林正堃攝）羅東高工逆轉勝台東體中，隊史首闖冠軍戰。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕平鎮高中強投蔡辰瀧昨一夫當關，先發獨撐7局被敲2安狂飆10K無失分，率隊以1：0扳倒高苑工商。中信盃黑豹旗舉辦13屆以來，平鎮第11度挺進冠軍戰，今強勢挑戰隊史第8冠。

蔡辰瀧昨先發7局送出10次三振，率平鎮11度打進冠軍戰。 （記者林正堃攝）蔡辰瀧昨先發7局送出10次三振，率平鎮11度打進冠軍戰。 （記者林正堃攝）

仰望學長徐若熙

想賺錢改善家境

高三的蔡辰瀧生涯最快球速151公里，兒時爸爸因車禍、媽媽因子宮頸癌相繼過世，爸爸生前願望是看兒子打球，只是未能如願就離開人世，他由阿公一手帶大，家中僅靠阿公領老人年金勉強維生，生活困頓。

「他是很棒的孩子！」平鎮教頭吳柏宏說，蔡辰瀧家境清寒，從小就受到很多人的幫忙和關愛，養成他謙虛、有禮貌的人格特質，即使有一點成就也不會感到驕傲，「每次講完話他都會90度鞠躬，真的很乖。」

平鎮大學長徐若熙可望以3年1000萬美元(約台幣3.16億)鉅約加盟日職軟銀鷹，蔡辰瀧說，合約數字非常驚人，學長真的好厲害，很欣賞學長的投球霸氣，明年高中畢業目標旅外發展，若沒機會就投入中職選秀，希望能賺錢改善家境。

另一戰羅東高工以11：8擊敗台東體中，隊史首度打進冠軍戰，羅工教頭何昱德賽後再度感動落淚，今強碰「大魔王」平鎮，他喊話，「比賽打了才知道，頻藉這股氣勢打下去，冠軍戰誰輸誰贏還不知道。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中