黑豹旗》10K助平鎮爭冠 蔡辰瀧旅外夢有點苦澀

羅東高工逆轉勝台東體中，隊史首闖冠軍戰。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕平鎮高中強投蔡辰瀧昨一夫當關，先發獨撐7局被敲2安狂飆10K無失分，率隊以1：0扳倒高苑工商。中信盃黑豹旗舉辦13屆以來，平鎮第11度挺進冠軍戰，今強勢挑戰隊史第8冠。

蔡辰瀧昨先發7局送出10次三振，率平鎮11度打進冠軍戰。 （記者林正堃攝）

仰望學長徐若熙

想賺錢改善家境

高三的蔡辰瀧生涯最快球速151公里，兒時爸爸因車禍、媽媽因子宮頸癌相繼過世，爸爸生前願望是看兒子打球，只是未能如願就離開人世，他由阿公一手帶大，家中僅靠阿公領老人年金勉強維生，生活困頓。

「他是很棒的孩子！」平鎮教頭吳柏宏說，蔡辰瀧家境清寒，從小就受到很多人的幫忙和關愛，養成他謙虛、有禮貌的人格特質，即使有一點成就也不會感到驕傲，「每次講完話他都會90度鞠躬，真的很乖。」

平鎮大學長徐若熙可望以3年1000萬美元(約台幣3.16億)鉅約加盟日職軟銀鷹，蔡辰瀧說，合約數字非常驚人，學長真的好厲害，很欣賞學長的投球霸氣，明年高中畢業目標旅外發展，若沒機會就投入中職選秀，希望能賺錢改善家境。

另一戰羅東高工以11：8擊敗台東體中，隊史首度打進冠軍戰，羅工教頭何昱德賽後再度感動落淚，今強碰「大魔王」平鎮，他喊話，「比賽打了才知道，頻藉這股氣勢打下去，冠軍戰誰輸誰贏還不知道。」

