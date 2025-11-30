HBL》第一場最難打 劉廷寬率松山開紅盤

松山射手呂書瑋狂飆三分球。（高中體總提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕114學年度HBL高中籃球甲級聯賽男子組16強預賽昨在高雄中學登場，尋求衛冕的松山高中靠著隊長劉廷寬和呂書瑋合力轟進9顆三分球、拿42分，以90：62力退高苑工商，收下首勝。

松山高中隊長劉廷寬獨拿20分。（高中體總提供）

隊長不負使命

衛冕軍擊潰高苑

松山上屆在12強落入外卡賽，最終倒吃甘蔗奪冠，也是在相隔7季後再次登頂，而本季在主力劉程恩、查傑畢業後，高三的劉廷寬被視為力抗HBL列強的關鍵人物，昨他投進3顆三分球，拿20分、6籃板、3助攻、2抄截，教練葉韋喬說：「這季就是由他扮演球隊的領導人物，這場要他分球、得分的任務也都有做到。」

呂書瑋HBL初體驗

替補狂下三分雨

高二射手呂書瑋昨替補出發轟進6顆三分球， 拿22分，葉韋喬說：「這算是他的第一場HBL比賽，我也跟他說先在板凳觀察，他上場也發揮射手優勢，但也要求他未來要增加更多進攻手段，像是上籃跟一對一過人。」

松山首節做到教練要求的防守，單節就打出25：9的攻勢奠定勝基，葉韋喬不吝稱讚球員，而他也不諱言，新賽季第一場比賽最難打，「確實會很緊張，也很忐忑，但稍微鬆口氣之後下一場就要繼續上緊發條。」

高苑本屆重返16強，也是今年唯一南部代表，魏宏曄得14分最佳，孔官地拿11分居次，但首戰吞下敗仗。同組的東山高中靠著游元鈞豪取35分領軍，加上黃紹恩15分，以82：67力退宜蘭高中。

