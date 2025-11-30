自由電子報
太陽守不住SGA NBA盃8強賽求解

2025/11/30 05:30

吉爾吉斯亞歷山大（右）連92場得分超過20分。（美聯社）吉爾吉斯亞歷山大（右）連92場得分超過20分。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「SGA」吉爾吉斯亞歷山大主場率衛冕軍雷霆射日，11連勝氣勢如虹；布朗森家中助尼克獵鹿，同樣安抵季中錦標賽NBA盃8強，還把去年奪冠的公鹿提前淘汰。

雷霆銳不可當

開季19勝1敗

主力後衛威廉斯傷癒歸隊，西霸雷霆陣容更加完整，儘管第4節被太陽追上，吉爾吉斯亞歷山大挺身而出，最後7分鐘拿下15分，東道主123：119力保近來不敗氣勢，更榮膺聯盟史上第5支19勝1負開季的勁旅。SGA持續展現製造犯規的強大破壞力，全場17罰14中繳出最高37分，外加8助攻，連續92役達20分關卡，已追平傳奇球星張伯倫史上次佳紀錄，至於史上最多126場同樣由張伯倫保持。

西部A組前2的雷霆、太陽都晉NBA盃8強，屆時又狹路相逢，太陽主帥歐特直言，如何防守SGA是道難題，「這場我們運用許多策略，開賽試著用大個子包夾，後來改成換防，並逼著他把球傳出去，他卻能施展後撤步，無論如何，不能再讓他一直站上罰球線。」

尼克明星後衛布朗森狂轟37分，118：109逼得公鹿苦吞7連敗，挾東部C組之首鎖定NBA盃8強，對手將是暴龍，並讓「字母哥」亞德托昆波30分、15籃板、8助攻的準大三元變白工。總帥布朗直言，布朗森精彩演出，值得被媒體納入MVP討論，但布朗森謙稱，團隊勝利重於一切，「我更在乎的是贏球，而非MVP。」NBA盃8強賽台灣時間12月10日登場，另外兩組對戰，則為湖人強碰馬刺、魔術遭遇熱火。

