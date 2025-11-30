林智勝重拾使命 打造原棒協品牌價值

陳俊秀出席關懷盃少棒賽棒球教室。（中信兄弟提供）

〔記者徐正揚／花蓮報導〕台灣原住民族棒球運動發展協會前天舉行會員大會，推選林智勝成為第2位曾經連任又回任的理事長，他表示，關懷盃開辦32屆已成少棒賽事的重要品牌，知名度比主辦的原棒協高很多，回任理事長後希望藉由不一樣的嘗試，把原棒協這個品牌建立起來。

原棒協新任、卸任理事長林智勝（右）、王勝偉，昨帶領工作人員義賣T恤。 （記者徐正揚攝）

連任再回任理事長

林智勝於2019年當選第8屆理事長，2021年以高票連任，去年交棒給王勝偉，今年再被推選為理事長，繼吳俊達後寫下曾經連任又回任的紀錄，他指出，從球員引退後能運用的時間變多，回任理事長能做更多的事，「我的個性應該閒不下來，既然要找些事情做，就要做些對棒球有意義的事。」

客串一日店長大熱賣

林智勝連續兩天帶領原棒協的會員與工作人員，在關懷盃比賽場地擺攤義賣Ｔ恤，幾乎被搶購一空讓他非常驚喜，他表示，原棒協過去只有單純招商，今年第一次嘗試推出商品，希望透過公益義賣幫助花東地區的小朋友，未來目標是推出吉祥物，「可能是山豬吧？講到原住民比較會想到山豬，最後要用什麼動物，我們會再討論。」

第32屆關懷盃昨產生青少棒組14強、少棒硬式組12強與軟式組16強，今進入單敗淘汰賽。行政院長卓榮泰視察馬太鞍溪臨時便道通車後，受邀出席昨下午開幕典禮，並向參賽球隊宣布：「我們已經把那個橋做好了，你們就可以順利回家」。

