體育 即時新聞

世界盃資格賽》台灣男籃變陣 今主場再抗日

2025/12/01 05:30

盧峻翔前役攻下本土最高14分，但出現多達5次失誤。（記者林正堃攝）盧峻翔前役攻下本土最高14分，但出現多達5次失誤。（記者林正堃攝）

教頭點名曾祥鈞

總教練圖齊點名曾祥鈞可兼顧4、5號位，他的表現將成重點。（記者林正堃攝）總教練圖齊點名曾祥鈞可兼顧4、5號位，他的表現將成重點。（記者林正堃攝）

表現將成重點

台灣男籃練習日備戰，今將在主場再度對上日本。 （記者林正堃攝）台灣男籃練習日備戰，今將在主場再度對上日本。 （記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕2027世界盃籃球亞洲區資格賽台灣和日本的第2戰今晚7點在主場新莊體育館點燃戰火，前役台灣隊以26分差慘敗，昨全隊集結做最後備戰且確定變陣，總教練圖齊喊話，面對日本強悍的攻防表現，台灣隊要拿出同樣的身體強度來對抗。

台灣隊首戰受制於對方的壓迫防守，進攻施展不開，團隊命中率僅37.5%，籃板輸給日本16個，失誤多達19次；另外也因這次帶了5名後衛，採用「一大四小」被外界質疑是造成籃板落後、防守不力的問題之一。不過，圖齊認為，這並非主要問題，過往台灣隊在籃板數不如對手或用「一大四小」陣容下也曾贏球，他點名，長人曾祥鈞表現會是重點，畢竟他是可兼顧4、5號位的球員。

盧峻翔檢討失誤

盼分擔隊長重擔

台灣隊長陳盈駿前役遭重兵看防，僅攻下3分、4助攻，為此，台灣隊的後場部分戰術調整，期待能解放他的火力。陳盈駿說：「戰術調整後希望可以製造更多換防的機會，減少我持球組織的比重，畢竟我們隊上能帶球的人很多。」他認為，即便日本隊前役表現「近乎完美」，但還是鼓勵隊友要保持信心，在主場拿出最高的專注度。

陣中另一攻擊箭頭盧峻翔前役繳出本土最高14分、8籃板，但也出現5次失誤，他說：「自己經驗不足，發生很多不必要的失誤，也因此對球隊造成傷害。」他分享，之前在東超時就感受過日本球隊的防守壓力，希望接下來自己能多分擔隊長陳盈駿的重擔，讓他有更多機會帶動團隊進攻。

關達祐、譚傑龍

取代阿巴西、林秉聖

此外，這一戰確定變陣，有傷在身的「黑豹」阿巴西和旅外好手林秉聖被換下，改由兩位來自桃園領航猿的關達祐及譚傑龍頂替，他們搭配同隊的盧峻翔，盼打出不同化學效應。

