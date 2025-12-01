自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

游艾喆旅日大躍進︰要幫球隊變更好

2025/12/01 05:30

游艾喆在日本B聯賽本季成績進步很多，昨日媒對他進行特別訪問。（記者林正堃攝）游艾喆在日本B聯賽本季成績進步很多，昨日媒對他進行特別訪問。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕旅日好手游艾喆為我國目前唯一效力日本B聯賽的球員，經過一個賽季的洗禮，他這季成績大躍進，目前暫居B聯賽的助攻王。這次世界盃資格賽加入國家隊，游艾喆的表現獲日媒高度關注，昨練習日也有日媒特別訪問他，今晚要在主場迎戰日本，他認為，打球一定會有壓力，但要轉換成動力和專注度，盡全力幫球隊

23歲的游艾喆去年從政治大學畢業後，隨即赴日挑戰，加盟B1滋賀湖泊，雖然上季場均5.1分、3.4次助攻，三分球命中率25%，數據並不亮眼，但球隊對他相當信任，這季讓他有更多出賽時間，平均上場30分23秒，可拿下8.9分、7.6次助攻，三分球命中率達到39.6%，各項數據均有顯著提升，並暫居聯盟助攻王。

日媒高度關注 特別訪問

這次再度披上台灣隊戰袍，日本B聯賽官網賽前特別專文介紹游艾喆，昨賽前練習除了台灣媒體，也有日媒訪問他，對他高度關注。上週資格賽首戰，游艾喆替補上陣，雖沒有分數進帳，但憑著對於日本球員的熟悉感，防守為對方製造不少困擾。

即便比起隊友更加熟悉日本球員，但游艾喆說：「我想還是要回歸到我們自己身上，日本打得很團隊，攻防都是五個人一起流動，雖然我比較熟悉他們，但我也要更快融入自己的球隊，達到更好化學效應。」他強調，會把外界關注的壓力變成動力，全力捍衛主場。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中