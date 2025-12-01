游艾喆旅日大躍進︰要幫球隊變更好

游艾喆在日本B聯賽本季成績進步很多，昨日媒對他進行特別訪問。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕旅日好手游艾喆為我國目前唯一效力日本B聯賽的球員，經過一個賽季的洗禮，他這季成績大躍進，目前暫居B聯賽的助攻王。這次世界盃資格賽加入國家隊，游艾喆的表現獲日媒高度關注，昨練習日也有日媒特別訪問他，今晚要在主場迎戰日本，他認為，打球一定會有壓力，但要轉換成動力和專注度，盡全力幫球隊

23歲的游艾喆去年從政治大學畢業後，隨即赴日挑戰，加盟B1滋賀湖泊，雖然上季場均5.1分、3.4次助攻，三分球命中率25%，數據並不亮眼，但球隊對他相當信任，這季讓他有更多出賽時間，平均上場30分23秒，可拿下8.9分、7.6次助攻，三分球命中率達到39.6%，各項數據均有顯著提升，並暫居聯盟助攻王。

日媒高度關注 特別訪問

這次再度披上台灣隊戰袍，日本B聯賽官網賽前特別專文介紹游艾喆，昨賽前練習除了台灣媒體，也有日媒訪問他，對他高度關注。上週資格賽首戰，游艾喆替補上陣，雖沒有分數進帳，但憑著對於日本球員的熟悉感，防守為對方製造不少困擾。

即便比起隊友更加熟悉日本球員，但游艾喆說：「我想還是要回歸到我們自己身上，日本打得很團隊，攻防都是五個人一起流動，雖然我比較熟悉他們，但我也要更快融入自己的球隊，達到更好化學效應。」他強調，會把外界關注的壓力變成動力，全力捍衛主場。

