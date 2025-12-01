冬盟雙投未獲保留 登板變「測試會」

林原裕（中職提供）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕自上週五被排除在60人契約保留名單之外，台灣海洋隊潘奕誠、林原裕的冬盟戰場瞬間變成「戰力外測試會」，昨對日本社會人同場登板出現兩樣情，潘奕誠先發1局核爆7分，林原裕後援1局三上三下，雖然母隊統一獅表態簽回，是否吸引他隊目光值得關注。

潘奕誠1局爆7分

林原裕獅要簽回

意外被獅隊放名單外的23歲火球男林原裕，在冬盟短局數出賽飆出潛力，11月20日投出151公里，寫下今年冬盟台灣投手最速紀錄，合計5場猛抓3次中繼，防禦率僅1.93，投手教練蕭任汶直呼是水準以上，還詢問林原裕為何會在名單外。台灣海洋總教練林振賢也說：「有球速，控球不錯，球威也可以壓制打者。」

林原裕更繼承旅外王牌古林睿煬的19號，卻從2020年季中加盟後以來尚未迎接一軍初登板，因而被放名單外，林振賢坦言，每隊都有每隊的考量，這個很難去評論，「只有統一知道問題所在，但我們單純這樣看，覺得他還不錯。」

被富邦悍將放名單外的潘奕誠，在2022年以選秀第2指名的高順位加入，同樣尚未有上一軍的紀錄，原本冬盟前3場表現不錯，昨在名單公布後的首場先發大核爆，成為冬盟史上第1位先發1局內卻狂掉至少7分責失的台灣投手。

打冬盟途中卻接到名單外通知，潘奕誠表示沒有太多想法，就是專注在比賽中，看球團怎麼跟經紀公司談，「這場投這樣有點不甘心，下一場把自己調整好。」

