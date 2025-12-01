平鎮黑豹旗第8冠 羅工亞軍隊史最佳

黑豹旗青棒賽

〔記者林宥辰／新北報導〕第13屆中信盃黑豹旗昨落幕，由平鎮高中在冠軍戰以4：1擊敗羅東高工，勇奪隊史第8座冠軍，羅東高工也以亞軍寫下隊史與宜蘭縣史最佳成績。

平鎮吳丞顥（右）與學長林維恩合影。（記者陳志曲攝）

學弟吳丞顥好投

羅東高工亞軍，為隊史最佳成績。（記者陳志曲攝）

林維恩約「美國見」

平鎮高中獲得第8座黑豹旗冠軍。（記者陳志曲攝）

平鎮3局下靠邱聖安的適時安打先馳得點，在對方換投後，高宥軒再補上2分打點關鍵安打。投手方面，吳丞顥先發5局失1分、4次三振，接手的伍識均後援2局無失分。

請繼續往下閱讀...

平鎮教頭吳柏宏自豪地說：「平鎮選手的穩定性，我敢說全國數一數二。」他並感謝桃園市府、張滄彬老師、平鎮高中校長及校方，以及聯新國際醫院、穎台科技、志超科技和有熊運動協助選手。

辜仲諒邀日本教練

來台傳授新技術

吳丞顥穿著旅美學長林維恩贈送的釘鞋，在冠軍戰繳出好投，林維恩到場見證並相約「美國見」，高三的吳丞顥坦言，旅外確實是個人目標，學長的喊話是很大鼓勵。羅東高工雖敗猶榮，中心打者楊家源、溫以恩才高一就扛下主力，教頭何昱德說，對選手的期望很高，也謝謝到場支持的球迷。

黑豹旗閉幕典禮由運動部競技運動司司長謝富秀、棒協副理事長趙士強及中國信託金融控股公司董事會秘書長高人傑共同出席。趙士強指出，棒協理事長辜仲諒將特別邀請兩位日本著名資深教練，在12月16日來台替黑豹旗教練教育訓練，學習新技術和觀念，黑豹旗冠、亞軍也將與日本球隊比賽，不論是教練還是球員，都能進行國際交流。

平鎮、羅工 月底

將與日聯隊交手

趙士強勉勵在場球員，表示他們出生在一個幸運的時代，「如果對棒球有夢想，亞洲地區除了台灣、日本、韓國之外，巴基斯坦、泰國及印度等地區，也都在積極推動棒球運動，他們未來往世界發展的路將會非常寬廣。」

12月25至27日，平鎮和羅工將代表參加「中信盃台日高中棒球對抗賽」，和日本九州聯隊、北海道聯隊交手。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法