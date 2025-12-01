「龍王」返鄉效力？ 台鋼還沒答案

劉時豪（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕中職各隊上週五提交60人保留球員名單，台鋼雄鷹隨即在昨天簽下名單外的富邦悍將投手賴智垣和味全龍捕手劉時豪。台鋼領隊劉東洋表示，戰力外補強會持續評估，至於是否爭取味全龍左投王維中，會以戰力考量為主。

賴智垣（資料照）

賴智垣、劉時豪

獲台鋼簽約

賴智垣在Lamigo桃猿的生涯初登板就是由劉時豪接捕，如今兩人再聚首，加上台鋼日前簽下樂天桃猿自由球員投手黃子鵬，三人都是台鋼教頭洪一中帶過的子弟兵。

請繼續往下閱讀...

劉東洋表示，由於季後補強的方向很明確，60人名單公布後馬上和賴智垣、劉時豪接觸，迅速達成合約共識，其中投手戰力一直是球隊最需要的，但應該不會再簽太多人。

雖需補強投手

應不會簽太多人

王維中國小、國中和高中都在高雄就讀，和樂天戰力外投手曾仁和都符合台鋼在地優先的理念，但對是否網羅這兩位具大聯盟資歷的選手，劉東洋並沒有明確回應，只表示會考慮戰力需求。

此外，中信兄弟保留名單外的外野手林書逸也是高雄人，雖曾在2022年台灣大賽後喊出「不要去台鋼」，劉東洋仍歡迎林書逸回高雄一起打拚。不過，除了中信傾向簽回林書逸，富邦也對林書逸有興趣。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法