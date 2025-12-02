學成今返台續掌舵 葉總︰讓自己和球隊更好

味全龍教練團大幅度換血，本報掌握消息，總教練葉君璋明年仍續掌兵符。（資料照）

洋教練龍全換

〔記者倪婉君／台北報導〕味全龍在今年繳出未符期待的B段班成績後，教練團確定大幅改組，其中外籍教練更是全面換血，但據本報掌握，明年仍由葉君璋掌兵符。葉總昨天接受本報採訪時，雖坦言明年合約尚未簽定，但透露這趟出國學習，「是為了讓自己更好，也是讓球隊更好」，並預計今天返抵台灣。

龍鎖定美投打教練

也將延攬古久保

味全龍在2019年宣布重新組隊重返中職時，就請來葉君璋出任總教練，他在2020年的第1個二軍球季率隊奪冠，並於2023年迎來隊史第5冠及重組後首冠。只是近兩年龍隊都未打進季後賽，今年更落居年度第5名，也讓內部進行教練團檢討，本報昨率先披露外籍打擊教練克魯茲、首席教練高須洋介和投手教練羅曼，統統未獲續約，目前除了鎖定具大聯盟資歷的美籍投、打教練，也將延攬今年率樂天桃猿奪冠的古久保健二，向美、日體系尋找優秀教練人才。

球團規畫出國學習 葉總合約還沒底定

53歲的葉君璋從2015年在義大犀牛帶兵以來，歷經富邦悍將、味全龍，累計總教練生涯972場的戰績451勝504敗17和，不但是繼洪一中、徐生明的中職第3多勝教頭，明年也將朝執教千場邁進。龍隊領隊丁仲緯認為葉總的能力不只在教練，還有其他長才，葉總日前在球團規畫下出國學習，他受訪時坦言因為明年合約還沒談妥，現階段不方便多說，但他自球隊重新組隊到現在，一直在做的事情都沒有改變，「跟領隊、公司內部做好分工，看如何讓球隊更好」。

今年因戰績不佳受到批評，葉總也虛心接受，對於外傳他已和古久保碰面，則並未證實，但他強調「一直以來都盡力在做事，有時候結果會跟預期的不一樣，但就去學習，想辦法讓自己更好。」

