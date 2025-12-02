自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

學成今返台續掌舵 葉總︰讓自己和球隊更好

2025/12/02 05:30

味全龍教練團大幅度換血，本報掌握消息，總教練葉君璋明年仍續掌兵符。（資料照）味全龍教練團大幅度換血，本報掌握消息，總教練葉君璋明年仍續掌兵符。（資料照）

洋教練龍全換

〔記者倪婉君／台北報導〕味全龍在今年繳出未符期待的B段班成績後，教練團確定大幅改組，其中外籍教練更是全面換血，但據本報掌握，明年仍由葉君璋掌兵符。葉總昨天接受本報採訪時，雖坦言明年合約尚未簽定，但透露這趟出國學習，「是為了讓自己更好，也是讓球隊更好」，並預計今天返抵台灣。

龍鎖定美投打教練

也將延攬古久保

味全龍在2019年宣布重新組隊重返中職時，就請來葉君璋出任總教練，他在2020年的第1個二軍球季率隊奪冠，並於2023年迎來隊史第5冠及重組後首冠。只是近兩年龍隊都未打進季後賽，今年更落居年度第5名，也讓內部進行教練團檢討，本報昨率先披露外籍打擊教練克魯茲、首席教練高須洋介和投手教練羅曼，統統未獲續約，目前除了鎖定具大聯盟資歷的美籍投、打教練，也將延攬今年率樂天桃猿奪冠的古久保健二，向美、日體系尋找優秀教練人才。

球團規畫出國學習 葉總合約還沒底定

53歲的葉君璋從2015年在義大犀牛帶兵以來，歷經富邦悍將、味全龍，累計總教練生涯972場的戰績451勝504敗17和，不但是繼洪一中、徐生明的中職第3多勝教頭，明年也將朝執教千場邁進。龍隊領隊丁仲緯認為葉總的能力不只在教練，還有其他長才，葉總日前在球團規畫下出國學習，他受訪時坦言因為明年合約還沒談妥，現階段不方便多說，但他自球隊重新組隊到現在，一直在做的事情都沒有改變，「跟領隊、公司內部做好分工，看如何讓球隊更好」。

今年因戰績不佳受到批評，葉總也虛心接受，對於外傳他已和古久保碰面，則並未證實，但他強調「一直以來都盡力在做事，有時候結果會跟預期的不一樣，但就去學習，想辦法讓自己更好。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中