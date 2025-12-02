龍3土教也不續約 「首席」5年已換5人

龍隊新任首席教練會是丘昌榮或古久保健二（見圖），答案很快就會揭曉。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕味全龍去年休賽季補進朱育賢、陳子豪，但全季戰績起伏不定，最終全年排名第5，僅勝過富邦悍將。在預算與人員工作分配考量下，教練團也有大幅度異動，初步已經有6人不續約，總教練葉君璋首要磨合新教練團，特別是扮演左右手的首席教練。

丘昌榮（資料照）

據悉，除了3名洋教練全換外，本土教練高孝儀、吳宗峻與林瑋恩也都收到不續約通知。其中，首席教練一職再換人，成軍5年來已有陳志偉、外籍的塞曼、張建銘、林瑋恩和日籍高須洋介（雙首席）等5人擔任過此職務，明年首席教練會是葉君璋的同學丘昌榮、或是前樂天桃猿教頭古久保健二，很快見真章。

對於葉總續任與否，領隊丁仲緯昨仍緊鎖口風，「目前僅能證實不續約的部分，確實有部分教練不續約，新任教練團成員待確認後再公布。」

韓職樂天巨人

網傳考慮王維中

龍隊戰力外名單中，最備受矚目的前狀元王維中，除了國內球團對他有興趣，韓國論壇MLBPARK爆料，韓職樂天巨人在亞洲外援人選中，其中一個選項是曾效力韓職NC恐龍的王維中。而韓職亞洲外援年薪上限為20萬美元（約634萬台幣），低於原本王維中和味全月薪百萬台幣的合約。王維中目前在美國Tread Athletics訓練中心自主訓練，下一站去處交給經紀團隊。

丁仲緯並未透露與王維中經紀團隊是否重談合約，對於他隊戰力外名單選手，投打都有考慮簽約人選。

