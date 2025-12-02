自由電子報
6隊剩猿教頭懸缺 曾豪駒回鍋有影？

2025/12/02 05:30

樂天桃猿總教練人選至今仍未確定，傳前教頭曾豪駒有回鍋擔任的可能性。（資料照）樂天桃猿總教練人選至今仍未確定，傳前教頭曾豪駒有回鍋擔任的可能性。（資料照）

〔記者林宥辰、倪婉君／連線報導〕各隊休賽季教練職務異動頻頻，新科衛冕軍樂天桃猿，是全聯盟唯一還沒有總教練的隊伍，在日職東北樂天金鷲社長森井誠之直接暫代執行長之後，猿隊總教練一職仍待高層面試，據傳有一定機率由本土教練掌兵，更浮現曾豪駒回鍋擔任的可能性。

冠軍教頭古久保健二於亞職交流賽打完當日就被閃電宣告卸任，在樂天隊內引起軒然大波，森井誠之一週前來台時對外坦言，球團內部操作過程有疏失。極力尋求繼任者的樂天，儘管傳出和前日職羅德打擊教練大塚明早已談妥，但目前則出現變數，甚至考慮由內部拔擢資深教練，曾擔任過總教練、現任一軍首席兼打擊教練的曾豪駒，則是有力人選。

樂天球團︰

台日籍都有可能

樂天球團處長礒江厚綺昨表示，教練團在陸續安排當中，希望在近期內有好消息公布，被問及外界關心的教頭人選時，他則強調台、日籍都有可能，若是台籍，也不限隊內或隊外。

中信兄弟教練團陣中，巡迴打擊教練丹尼爾獲美職體系延攬，一軍打擊教練莎菈有望出戰全美女子職業棒球聯盟，打擊部門也有教練空缺。不過，兄弟球團目前打擊教練職務，尚在找尋適合人選。

