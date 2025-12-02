獅5年約展現誠意 蘇泰安︰林岱安本週回覆

統一獅主戰捕手林岱安為今年FA大熱門，究竟哪隊「入岱為安」，很快就會揭曉。（資料照）

〔記者吳清正、倪婉君／台北報導〕中職今年季後3名行使FA球員，33歲的林岱安不論經驗、實力和態度都得到肯定，是自由球員市場稀有捕手，更進一步提升了他的價值。母隊統一獅上週五提出最終合約版本，將年限提高到符合林岱安期待的5年，領隊蘇泰安表示，林岱安本週就會回覆。

蘇泰安表示，球團肯定林岱安這些年的表現，無論是球場、生活上都值得後輩學習的表率，因此提出5年長約，展現誠意和保障，相信獅是他最佳的選擇。據傳，富邦悍將有提出優渥條件，不過，林岱安在統一待了11年，對球隊和隊友有很深的感情，統一、富邦，甚或有黑馬出線，最終誰能「入岱為安」，很快就分曉。

統一另一位FA球員外野手蘇智傑，球團也表示很早就提出合約，但他仍希望在市場上測試自己的身價，加上林岱安續留或轉隊，可能對蘇智傑有連動影響，因此林岱安動向確定之後，蘇智傑的談約也可望有明確進展。

黃子鵬補償方案

討論到台鋼2、3位球員

FA投手、31歲的黃子鵬最早跳槽底定，母隊樂天桃猿在上週四收到新東家台鋼雄鷹提出25人保留名單後，目前已針對名單外球員進行開會討論，本週會決定要選擇全額轉隊費，或是部分轉隊費加上1名補償球員的方案。樂天球團處長礒江厚綺指出，目前還在思考當中，機率還是一半一半，但比較有討論到的是台鋼2、3位球員。

黃子鵬日前以5年總值6600萬合約加盟台鋼雄鷹，目前則在奧地利紅牛運動員訓練中心自主訓練。

