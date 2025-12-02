自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

關懷盃》東體首度奪冠 林恩打6次總算圓夢

2025/12/02 05:30

台東體中林恩（記者徐正揚攝）台東體中林恩（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／花蓮報導〕第32屆關懷盃昨圓滿落幕，青少棒組由台東體中、花蓮三民國中爭奪隊史首冠，東體先在4強戰驚險擋下高雄七賢國中尋求3連霸的腳步，冠軍戰在林恩扭轉戰局3分彈帶動下火力全開，以14：5大勝三民拿到隊史首冠，林恩6次參加關懷盃終於嘗到冠軍滋味，三民3次叩關金盃雖都失利，亞軍仍追平隊史最佳成績。

台東體中獲得第32屆關懷盃青少棒組冠軍。（記者徐正揚攝）台東體中獲得第32屆關懷盃青少棒組冠軍。（記者徐正揚攝）

東體4強戰拚到延長賽以10：7險勝七賢，冠軍戰遭遇以3：1擊敗卑南國中的三民，2局上在林恩3分彈帶動下灌進4分反超，打完5局以9：5領先，7局上再鯨吞5分確保勝果。

總教練歐鴻齊表示，很高興拿到隊史首冠，相信選手往後會更有信心，「有比賽是快樂的事，我們希望靠團隊戰力贏球，選手也清楚不是靠個人。」

林恩國一才149公分，補充爸爸買的營養品後，國三已長到177公分，被賦予第1棒重任，他指出，現在的力量比以前大很多，打擊、投球、跑壘都有大幅進步，因為擔任隊長，很高興用全壘打把氣勢帶起來，上國中後的3發全壘打都在這屆關懷盃，「我打6次關懷盃，國小3次、國中3次，這次是第一次拿冠軍。」

關懷盃自1994年開辦以來，除了青棒組由桃園平鎮在2010-2015年締造6連霸，青少棒與少棒硬式組都有「2連霸魔咒」，本屆依舊沒能破除，七賢在4強戰輸給東體無緣3連霸，季軍戰又以1：11敗給卑南。少棒軟式組由來自沖繩的埔添tigers奪冠，為日本球隊完成3連霸。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中