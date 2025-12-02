關懷盃》東體首度奪冠 林恩打6次總算圓夢

台東體中林恩（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／花蓮報導〕第32屆關懷盃昨圓滿落幕，青少棒組由台東體中、花蓮三民國中爭奪隊史首冠，東體先在4強戰驚險擋下高雄七賢國中尋求3連霸的腳步，冠軍戰在林恩扭轉戰局3分彈帶動下火力全開，以14：5大勝三民拿到隊史首冠，林恩6次參加關懷盃終於嘗到冠軍滋味，三民3次叩關金盃雖都失利，亞軍仍追平隊史最佳成績。

台東體中獲得第32屆關懷盃青少棒組冠軍。（記者徐正揚攝）

東體4強戰拚到延長賽以10：7險勝七賢，冠軍戰遭遇以3：1擊敗卑南國中的三民，2局上在林恩3分彈帶動下灌進4分反超，打完5局以9：5領先，7局上再鯨吞5分確保勝果。

總教練歐鴻齊表示，很高興拿到隊史首冠，相信選手往後會更有信心，「有比賽是快樂的事，我們希望靠團隊戰力贏球，選手也清楚不是靠個人。」

林恩國一才149公分，補充爸爸買的營養品後，國三已長到177公分，被賦予第1棒重任，他指出，現在的力量比以前大很多，打擊、投球、跑壘都有大幅進步，因為擔任隊長，很高興用全壘打把氣勢帶起來，上國中後的3發全壘打都在這屆關懷盃，「我打6次關懷盃，國小3次、國中3次，這次是第一次拿冠軍。」

關懷盃自1994年開辦以來，除了青棒組由桃園平鎮在2010-2015年締造6連霸，青少棒與少棒硬式組都有「2連霸魔咒」，本屆依舊沒能破除，七賢在4強戰輸給東體無緣3連霸，季軍戰又以1：11敗給卑南。少棒軟式組由來自沖繩的埔添tigers奪冠，為日本球隊完成3連霸。

