世界盃資格賽》前3節戰平日本 台灣男籃7分之差惜敗

盧峻翔第一時間妙傳助高柏鎧灌籃得分，兩人激動怒吼。（記者林正堃攝）

接下來抗中韓 須全力搶勝

高柏鎧灌籃得分。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕2027世界盃籃球亞洲區資格賽第2戰昨在新莊體育館登場，吸引6314名球迷進場。台灣隊開局一度領先9分，可惜末節失守，最終以73：80吞下2連敗，接下來兩階段面對中國、南韓必須全力搶勝才能力保晉級次輪的機會。

台灣7分之差不敵日本，隊長陳盈駿（右2）與隊友互相打氣。（記者林正堃攝）

變陣有成效 開局打出9：0

台灣隊資格賽和日本、南韓和中國同在B組，這階段先對上日本，前役在客場以26分差吞敗。昨總教練圖齊變陣，換下阿巴西、林秉聖，由關達祐和譚傑龍頂替，先發則把周桂羽換成曾祥鈞，搭配陳盈駿、林庭謙、盧峻翔和高柏鎧出擊。

請繼續往下閱讀...

台灣隊先發變陣收到不錯成效，林庭謙、陳盈駿開賽後連續飆進三分球帶隊打出9：0攻勢，上半場僅落後6分，第3節扳平，可惜末節沒能撐住，被對手打出16：4攻勢，吞下2連敗。

盧峻翔拿19分 高柏鎧16分

台灣隊團隊命中率31.8%也不理想，但失誤從前一場的19次縮減為13次，籃板數和日本一樣都抓下45個；盧峻翔拿下全隊最高19分，高柏鎧16分、18籃板，陳盈駿進帳14分，可惜5犯畢業。

陳盈駿︰防守修正 阻斷日本連結

昨僅小輸7分，隊長陳盈駿認為，關鍵在心態、策略上的修正，教練團花了很多時間研究如何阻止日本隊的流暢進攻，「我們在防守上做了很多修正、很多換防，讓他們無法與內線順暢連結。」

圖齊則表示，雖然最後落敗，但他對球隊的表現感到驕傲，大家做了很多修正，可惜末節在體能出現問題，成為落敗原因之一。

日本方面，西田優大繳出全場最高21分，渡邊雄太14分次之。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法