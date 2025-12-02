自由電子報
世界盃資格賽》南韓雙李飆火力 連2場扳倒中國

2025/12/02 05:30

李賢重（中）率南韓在主場擊敗中國。（取自FIBA官網）李賢重（中）率南韓在主場擊敗中國。（取自FIBA官網）

〔記者盧養宣／綜合報導〕南韓昨在世界盃資格賽火力全開，在後衛李政炫貢獻24分領軍下，以90：76擊退中國拿下2連勝。台灣隊在吞下2連敗後，明年2月26日將在主場迎戰南韓。

李政炫貢獻24分

李賢重攻下20分

南韓首戰靠李賢重轟進9記三分球，在客場以80：76打敗中國，昨回到主場延續士氣，效力高陽索諾天空槍手的26歲後衛李政炫上半場手感火燙，6投6中，包括4記三分球，獨攬16分，率隊打完前兩節以52：29大幅領先。南韓易籃後火力沒有停歇，李賢重也逐漸找回手感，第三節單節拿下11分，南韓一度將分差拉開至32分。

南韓此役三分球23投11中，其中李政炫7投6中拿下24分，李賢重攻下20分、6籃板、河允基挹注17分，中國以程帥澎19分最佳。

對於克服身材劣勢連2場扳倒中國，南韓總教練全喜哲認為，子弟兵在執行戰術上表現出色，「尤其是在防守上，付出的100%的努力。」

李政炫挺身而出，成為南韓上半場領先的關鍵，他表示，中國隊實力不俗，能在短時間的備戰上拿下2連勝，對團隊而言意義重大。

