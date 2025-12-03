自由電子報
林書逸轉戰富邦 喚回最好時光

2025/12/03 05:30

林書逸。（資料照，記者林正堃攝）林書逸。（資料照，記者林正堃攝）

戰力外搶手貨　考量出賽空間選富邦

〔記者倪婉君／台北報導〕中職6隊契約保留名單上週五公布後，名單外球員不到1週已陸續有人找到工作，本報最新掌握，32歲外野手林書逸明年球季將從中信兄弟轉戰富邦悍將，和目前擔任富邦執行副領隊的昔日教頭林威助重逢。富邦領隊陳昭如昨表示，針對保留名單外球員，球團針對隊形持續進行補強，目前已有鎖定人選並積極接觸。不過，據悉林書逸已同意加盟。

6隊合計在60人保留名單外的球員多達73人，扣除退役和行使國內、旅外自由球員權利的8人，不乏仍具戰力球員供其他球隊物色，台鋼雄鷹只用兩天就和富邦悍將投手賴智垣、味全龍捕手劉時豪達成共識，獲得圈內評價「補到好貨」。

林書逸在2016年季中選秀獲兄弟第5輪選進，今年月薪16萬，這次雖被放在名單外，但不只母隊有意簽回，還吸引到台鋼和富邦搶人。儘管2022年兄弟奪冠後曾因喊出「我不要去台鋼」引發熱議，但據悉林書逸仍獲得台鋼在第一時間開出誠意十足的價碼，只是最後因出賽空間較大等因素考量，決定答應富邦的邀約。

2022年生涯年　時任教頭正是林威助

近3季在兄弟一軍合計僅37場出賽，林書逸轉戰富邦後有望獲得更多上場機會，因為富邦外野戰力相對薄弱，這次補強堪稱到位。林書逸在2022年打出85場、打擊率2成93的生涯年，時任教頭正是林威助，如今林威助主導富邦棒球事務，在和新任日籍教頭後藤光尊的共同佈局下，他有機會找到可以發揮的新戰場。

台鋼雖未搶到林書逸，但昨再公布新增3名教練，包括內野教練周正雄、投手教練曾翊誠和外野教練高孝儀，其中曾翊誠自2013至2021年都在桃猿體系擔任投教，對於雄鷹從自由球員和戰力外市場迎來的投手戰力黃子鵬和賴智垣，都很熟悉。

