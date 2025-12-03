林岱安著眼未來性 新合約心有所屬

林岱安季後行使自由球員權利，有機會成為繼鄭達鴻之後，史上第2位經由FA制度轉隊的捕手。（資料照）

〔記者黃照敦、吳清正／綜合報導〕33歲的林岱安行使自由球員（FA）權利，因是稀有捕手，具有市場價值，隨著競爭對手逐漸浮現，除了5年複數約年限起跳外，其他合約保障，將是決勝焦點，近日就會有最終結果。

簽約考量後續價值 進入教練培訓體系

林岱安效力統一獅11年，這次可能簽下球員生涯最後一張大型合約，以他的球場指揮作戰經驗、捕手長期訓練出的溝通協調能力，退役後應會進入球隊教練培訓體系，也是球團對於林岱安生涯晚期必須提出的合約保證，當然更是林岱安考量是否接受新合約關鍵。

搶FA市場稀有捕手 富邦提出最新合約

統一獅已開出5年大約全力慰留，富邦悍將也是強力競爭者。對此，悍將球團昨表示，「已將最新合約條件送交岱安及其經紀團隊，並持續保持密切聯繫。目前正耐心靜候回覆，並相信岱安會做出最周全的選擇。」

中職捕手養成不易，通常要花更多時間培養，但失敗率仍極高，能夠苦蹲9年以上、取得FA資格，進而決定投入自由球員市場，更屬罕見。事實上，林岱安進職棒之前並不是專職捕手，高中時曾以游擊手入選奪得2010年世界青棒賽冠軍的台灣隊，進入台灣體大之後改以捕手為主，曾在2014年U21世界盃獲選明星隊捕手，但是當年比賽中也曾上場客串守游擊。

雖然大學時期擔任捕手已經獲得國際賽肯定，林岱安2015年加盟統一之後，仍深感守備有待加強，為了提升捕手本職，甚至一度無暇兼顧打擊。林岱安2015、16年打擊率分別是2成83和3成01，之後兩年滑落到2成22和1成93，但是苦練守備有成，贏得2019和21年金手套捕手獎，21年同時拿下最佳十人獎。

