鄭達鴻期待林岱安 10年迎來共振效應

FA轉隊捕手 有機會誕生第2人

〔記者徐正揚／台北報導〕兩度拿下捕手金手套林岱安如果決定轉隊將是中職第2位經由FA制度轉隊的捕手，10年前成為第1人的鄭達鴻期待林岱安可以跟進，讓捕手這個位置再次受到更大的重視。

鄭達鴻於2015年季後決定行使FA，隔年1月以總值2016萬元的2+1年合約加盟中信兄弟，繼林智勝後成為中職經FA制度轉隊的第2人，更是史上第1位FA轉隊捕手，他回憶，在他之前不但沒有捕手行使FA，決定行使的也沒幾人還都選擇續留母隊，他經過長考終於決定提出FA，「好不容易才有這個制度，這是選手的權利。」

2015年行使FA 意外自己轉隊成功

鄭達鴻指出，當年各隊的球員人數大概只有現在的一半，捕手的工作量比其他守位大很多，能夠撐到取得FA資格，還要交出不錯的表現，真的很不容易，代表身體狀況維持得不錯，對於自己轉隊成功卻有點意外，「我FA那年快滿35歲，只比岱安現在大1歲，岱安的條件會比我更好，智勝那年創很多紀錄，我以為只有他會轉隊。」

鄭達鴻認為，捕手是場上的指揮官，應該與投手最有機會經由FA轉隊，但捕手要接收的訊息量很大，不僅要掌握每位投手的特點與習性，還要熟悉配球與守備的所有暗號，一旦轉隊全部都要「砍掉重練」，或許是捕手在今年以前只有他行使FA的主因之一，但他期待林岱安繼他之後轉隊，「職棒環境一直在進步，選手待遇比以前好很多，大家都希望看到更多的流動。」

