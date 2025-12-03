自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

脆上燒半年 高志綱遭影射婚外情

2025/12/03 05:30

高志綱遭網路爆料，捲入婚外情疑雲。（資料照）高志綱遭網路爆料，捲入婚外情疑雲。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕統一獅資深教練高志綱，遭爆料婚外情。今年5月社群Threads上就已有不明帳戶多次貼文與私訊截圖對話等，指控網紅林倪安與球員、教練過從甚密，並介入私生活，其中就包括高志綱。

被爆料的林倪安曾出過單曲和寫真集。去年世界棒球12強台灣隊奪冠後，她持眷屬證進場內和選手、教練同歡，高志綱當時為台灣隊首席教練。過往參與活動、簽書會，都能看到林倪安的身影。爆料者5月起開始發文暗指，但未指名道姓。

統一獅日前教練團職務異動，高志綱從一軍首席教練轉任一、二軍總監兼統籌教練。昨爆料後，開始有人臆測高當時職務調動是否與這樁網路指控有關?不過據了解，兩者並無相關聯性。

獅表明立場

不回應網路傳言

對於網路爆料與指控，獅隊領隊蘇泰安表示：「目前都是網路傳言，球團不會針對傳言做回應，關於大家所關注部分，球團也正在了解。我們統一獅球團的規定非常清楚，只要違反規定，最重是會開除的。」

至於網路爆料者身分被暗指是高志綱的妻子。高妻蔡志潔昨緊急委由律師發聲明函，表達並未申請使用該帳號，更未曾以自己或透過該帳號，發表類似言論，若該帳號繼續冒充她的名義，或其他人有起而效尤之情事，不排除由律師提起訴訟。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中