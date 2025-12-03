脆上燒半年 高志綱遭影射婚外情

高志綱遭網路爆料，捲入婚外情疑雲。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕統一獅資深教練高志綱，遭爆料婚外情。今年5月社群Threads上就已有不明帳戶多次貼文與私訊截圖對話等，指控網紅林倪安與球員、教練過從甚密，並介入私生活，其中就包括高志綱。

被爆料的林倪安曾出過單曲和寫真集。去年世界棒球12強台灣隊奪冠後，她持眷屬證進場內和選手、教練同歡，高志綱當時為台灣隊首席教練。過往參與活動、簽書會，都能看到林倪安的身影。爆料者5月起開始發文暗指，但未指名道姓。

請繼續往下閱讀...

統一獅日前教練團職務異動，高志綱從一軍首席教練轉任一、二軍總監兼統籌教練。昨爆料後，開始有人臆測高當時職務調動是否與這樁網路指控有關?不過據了解，兩者並無相關聯性。

獅表明立場

不回應網路傳言

對於網路爆料與指控，獅隊領隊蘇泰安表示：「目前都是網路傳言，球團不會針對傳言做回應，關於大家所關注部分，球團也正在了解。我們統一獅球團的規定非常清楚，只要違反規定，最重是會開除的。」

至於網路爆料者身分被暗指是高志綱的妻子。高妻蔡志潔昨緊急委由律師發聲明函，表達並未申請使用該帳號，更未曾以自己或透過該帳號，發表類似言論，若該帳號繼續冒充她的名義，或其他人有起而效尤之情事，不排除由律師提起訴訟。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法