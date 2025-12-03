自由電子報
體育 即時新聞

冬盟》田子杰暫居三冠王 獅外野新希望

2025/12/03 05:30

台灣海洋田子杰在冬盟開轟。 （中職提供）台灣海洋田子杰在冬盟開轟。 （中職提供）

〔記者吳清正／高雄報導〕打擊火熱的台灣海洋外野手田子杰昨天3打數2安打，包括第1支全壘打，成為冬盟打擊三冠王，先發投手王柏傑投4.1局只失1分，投打強勢帶領下，以5：2擊敗台灣山林。

台灣海洋王柏傑先發4.1局失1分。（中職提供）台灣海洋王柏傑先發4.1局失1分。（中職提供）

田子杰（統一獅)連續3場至少雙安，目前打擊率、安打和全壘打都是第1，獅隊外野後繼有人。談到冬盟首轟，田子杰笑說：「沒想到會飛出去，可能棒子比較好吧！」

田子杰第3局從台灣山林先發投手盧孟揚（中信兄弟）手中轟出陽春彈，他表示，那一球有點切到， 所以還是全力跑壘，看到球飛出去，自己也有點意外，可能是因為棒子比較好。

打擊率0.479、敲23安

全壘打開張

田子杰生涯一軍還沒有開轟過，二軍4個球季出賽198場，也直到今年才打出唯一的全壘打。田子杰表示，今年擊球力量的確有明顯進步，除了加強重訓，提升身體素質，揮棒速度也比較快，但是並不會刻意追求強打，只要確實擊球，長打自然會出現。

田子杰在冬盟先發11場有10場敲安，包括1場4安、3場3安和3場雙安，原本就領先的打擊率推進到4成79和23支，全壘打也並列第1。

田子杰於2022年獲得統一獅第6指名，2023、24年分別只在一軍出賽1場和2場，沒有擊出過安打，今年出賽11場已創生涯新高，打擊率0.174。田子杰表示，有感受到球隊對他的期待，也因此才讓他參加冬盟，明年的目標就是固定在一出軍出賽，即使沒有先發，希望在球隊需要的時刻，打擊和守備都能有所貢獻。

