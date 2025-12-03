自由電子報
體育 即時新聞

家務事鬧上法院 高國豪遭TPBL禁賽

2025/12/03 05:30

攻城獅一哥高國豪因私人事務與親兄弟對簿公堂，TPBL聯盟祭出停賽處分。（資料照）攻城獅一哥高國豪因私人事務與親兄弟對簿公堂，TPBL聯盟祭出停賽處分。（資料照）

攻城獅多事之秋 兩球星坐球監

攻城獅朱雲豪因多次違反隊規，遭球團禁賽、停薪1個月。（資料照）攻城獅朱雲豪因多次違反隊規，遭球團禁賽、停薪1個月。（資料照）

〔記者吳孟儒／台北報導〕新竹攻城獅近來風波不斷，日前才出現朱雲豪因多次違反隊規被禁賽1個月，當家球星高國豪又因捲入私人事件鬧上法院，球團昨雖以「私人事務、球員自行處理」回應，但TPBL聯盟仍做出禁賽懲罰，兩人在今晚7點攻城獅與台新戰神之戰都確定無法上場。

高國豪本季出賽7場，場均貢獻15分、2.7助攻，是攻城獅以4勝3負站上聯盟第2的關鍵人物之一，但他去年6月爆發「私約二嫂」風波後，近日又被爆料與兩位哥哥去年底在蘇澳一家餐廳起爭執，3人大打出手並互告傷害，預定12月10日宣判。

高國豪發文致歉 至少缺陣2場

聯盟也以賽務規章第5章「行為規範與懲處」第1條第3點處以停賽處分，直到司法程序宣判結果為止，高國豪至少將缺陣2場比賽。

TPBL表示，收到判決結果後將召開紀律委員會，屆時再討論最終懲處，並強調職業球員身為公眾人物，更應注重自身情緒管理與社會責任，並維護職業運動員形象。攻城獅則指出，即日起宣布高國豪暫停參與球隊活動，直至聯盟裁決公布，球團將依照司法判決結果進行後續懲處。

高國豪則在個人社群媒體發文道歉，並強調會深刻反省，他說：「當天並非我故意挑釁，也不是我主動發起紛爭，一切交由司法，尊重司法。對不起，身為職業球員，不該在情緒失控下做出不良示範，我深懊悔並願意承擔責任，未來無論球隊、聯盟做出的任何懲處，我都會接受。」

攻城獅今天將首度與戰神交手，要避免吞下2連敗，戰神在得分王洛夫頓領軍下，團隊場均可轟下聯盟最狂的104.1分，但防守漏洞百出，失分109.3也是各隊之最，今天也要力拚終止2連敗。

