HBL》角落生物覺醒 孔官地率高苑晉級

高苑第一得分箭頭孔官地（左）轟進生涯新高28分。 （高中體總提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕預賽前兩場總是躲在角落等球的高三生孔官地，不想讓高中生涯提前畫下句點，昨扛起進攻重責大任，打出生涯代表作，率南部唯一代表高苑工商以79：75力克宜蘭高中，挺進HBL男子甲級12強複賽。

第一得分箭頭 拚出代表作

12強12月23日將在屏東縣體育館點燃戰火，晉級隊伍有衛冕軍松山高中、東山高中、南山高中、能仁家商、光復高中、東泰高中、南湖高中、彰化成功高中、錦和高中、高苑工商、開南高中、三重商工。女子組12強預賽將於18日在屏東縣立體育館開打。

孔官地在資格賽場均進帳20分，是高苑第一得分箭頭，但進入預賽卻略顯保守，因為他總是想看隊友表現，選擇默默地等待隊友傳球，直到總教練廖楚翔要他勇敢帶領球隊，他才想起自己的優勢，關鍵戰役開啟進攻模式，全場23投12中，幫助高苑相隔1季再度站上12強舞台。

花體遭逆轉 12強無東部球隊

賽前就預告會打滿40分鐘的開南高中高杰熙，昨繳出25分、18籃板，率隊以69：58戰勝台北成功高中，逾10年後再度進軍12強。另外，三重商工以84：79逆轉花蓮體中，隨著花體、宜中中箭落馬，本屆12強確定沒有東部球隊。

