AD擊潰金塊 無視交易傳聞沸騰

A.戴維斯（右）繳出本季個人新高32分。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕A.戴維斯傷癒歸隊第2役就火力全開，昨豪奪本季個人新高32分，禁區內一柱擎天，率獨行俠以131：121擊敗金塊，也讓約基奇29分、20籃板、13助攻的超級大三元紀錄夜失色。

儘管深陷交易傳聞，先前連續休兵14場的戴維斯，面對年度MVP大熱門約基奇拚出絕佳狀態，出賽32分鐘、23投12中，外加全隊最多13個籃板，及4助攻、2火鍋，整體表現足與約基奇抗衡，力助獨行俠本季首度搶下2連勝。

請繼續往下閱讀...

落選新秀小內姆哈德，正是溜馬後衛內姆哈德的弟弟，此役締造完美雙十演出，貢獻28分、10助攻且0失誤，賽後他推崇32歲AD寶刀未老，「不管進攻或防守，他都是重要支柱，還能協助團隊彌補小失誤。」

AD則盛讚22歲的小內姆哈德扮演後衛奇兵，「是他扛著我們前進，投進關鍵球，做出正確判斷，把球傳給對的人。他進步神速，雖然這超出我的職權，但我不認為他會屈居雙向球員太久。」

西部戰績第4的金塊意外敗給倒數第4的獨行俠，約基奇也淪為自1957年斯托克斯以來，首位完成如此亮眼數據卻輸球的球星。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法