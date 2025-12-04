自由電子報
體育 即時新聞

最接近經典賽的一次 古林：不能講太多

2025/12/04 05:30

旅日投手古林睿煬已收到經典賽國家隊徵詢。（記者林正堃攝）旅日投手古林睿煬已收到經典賽國家隊徵詢。（記者林正堃攝）

首刷一級國際賽?

能否參戰賣關子

〔記者羅志朋／新北報導〕因傷錯過多次國際大賽，效力日本火腿的古林睿煬明年3月經典賽能否披上國家隊戰袍，扛起先發投手重任，與世界頂級球星同場對決備受矚目，只是昨他受訪時語帶保留，「我不知道，還是不要講太多好了，講太多都退賽，到時候就知道了。」

25歲的古林已收到經典賽國家隊徵詢，但頻繁的傷痛史讓他數度無緣征戰國際賽，2022年8月因右肩不適賽季提前報銷，隔年經典賽榜上無名，直到5月才在一軍復出。

2024年台灣大賽首戰，古林先發只投3局就因闊背肌拉傷提前退場，後來辭退12強國家隊徵召，隨後加盟日本火腿，隔年春訓又因右腹斜肌拉傷，忍痛辭退經典賽資格賽。

從2018年進職棒後的國際賽，古林只打過2023年杭州亞運，當時對南韓、中國都繳中繼2局無失分，兩場共4局狂飆7K，同年的亞冠賽，他對日本先發開局投出16上16下，最終投6.2局失1分苦吞敗投。古林經過日職一年洗禮，如今生涯有機會首度投一級國際賽，也是近期最有對決日本打者經驗的投手，經典賽台日大戰，應該被寄予厚望。

台灣隊最好的劇本

與餅總續師徒緣

去年古林榮膺中職年度MVP和防禦率王，今年他在火腿繳出2勝2敗、防禦率3.62，季後賽對軟銀鷹先發4.2局無失分，為首個旅日球季劃下完美句點，他表示，第一年本來就會遇到很多挑戰，季中遭逢傷勢，很開心從很不好的狀態調整回來，最後有個很好的結束。

統一獅總教練林岳平今年季後特別赴日探視古林，並在季後賽登板前一天面授機宜，古林透露，「我有問餅總一些問題，得到很棒的建議，真的很謝謝他。」

昔日古林接受林岳平計畫性栽培養成，成就日後的旅日強投，如今林岳平是台灣隊投手教練，古林能否征戰經典賽再續師徒情緣，絕對是一大焦點。

