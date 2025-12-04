自由電子報
體育 即時新聞

經典賽》先發輪值大換血 旅日雙投牽動布局

2025/12/04 05:30

古林睿煬能否參加經典賽，將牽動台灣隊先發輪值布局。（資料照）古林睿煬能否參加經典賽，將牽動台灣隊先發輪值布局。（資料照）

〔記者羅志朋／新北報導〕上屆經典賽台灣隊先發輪值胡智爲、江少慶、黃子鵬、陳仕朋一字排開對抗列強，無奈表現不佳，合計防禦率高達10.00，最終以2勝2敗在預賽分組排名墊底；明年經典賽台灣隊先發投手可望大換血，平鎮高中畢業、從中職輸出日職的兩大強投古林睿煬和徐若熙能否參賽，牽動教練團布局。

徐若熙可望加盟軟銀鷹，對於出征經典賽也展現高度意願。（資料照）徐若熙可望加盟軟銀鷹，對於出征經典賽也展現高度意願。（資料照）

徐若熙參賽意願高

徐若熙近期可望加盟軟銀鷹，明年正式挑戰日職，儘管龍隊總教練葉君璋表明，「國家榮譽非常重要，但若熙到日職是新人要適應新環境，不建議他打經典賽。」不過徐若熙已喊話，征戰經典賽意願非常高，古林則因大小傷勢錯過多次國際賽，明年打不打經典賽他語帶保留。

黃子鵬、林昱珉

都是強力人選

明年經典賽台灣隊要組成最強先發輪值，古林和徐若熙絕對是頭號人選，另外，今年在大聯盟先發7場的鄧愷威，12強世界冠軍王牌林昱珉，國家隊常客黃子鵬也是強力候選，若有人因故辭退對戰力影響不小，旅美好手莊陳仲敖、陳柏毓、林振瑋則是潛在人選。

2023年經典賽，台灣隊首戰巴拿馬推出胡智爲先發，投3局失3分苦吞敗投，次役對義大利由江少慶上陣，投2局失2分無關勝敗，第3戰對荷蘭交給黃子鵬，投2.2局失2分其中1分責失拿下勝投，第4戰對古巴由陳仕朋先發，只撐1.1局失5分其中4分責失承擔敗投，4人共投9局有10分責失、防禦率高達10.00。

