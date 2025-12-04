自由電子報
體育 即時新聞

38歲鎮隊之寶 南韓請出柳賢振

2025/12/04 05:30

經典賽南韓隊再度徵召柳賢振。（資料照）經典賽南韓隊再度徵召柳賢振。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕韓職聯盟昨公布經典賽南韓隊29人集訓名單，最大亮點是擁有10年大聯盟資歷、2019年拿下國聯防禦率王的韓華鷹38歲左投柳賢振。台灣隊近幾年出戰南韓勝多於敗，但南韓這次有「台灣殺手」柳賢振坐鎮，勢必得嚴陣以待。

南韓隊29人名單中投手16人、野手13人，新科冠軍LG雙子8人最多。旅美的巨人李政厚、道奇金慧成、及成為自由球員的游擊手金河成，雖然都未入列，但都可能進入最終名單。

昔日台灣殺手

進29人集訓名單

南韓隊11月中曾與日本隊進行2場交流賽，戰績1和1敗，當時南韓總教練柳志炫表示，投手群需要資深老將帶領。柳賢振生涯多次參與國際賽，有「台灣殺手」之稱，2007年亞錦賽、2009年經典賽、2010年廣州亞運，柳賢振都有效壓制台灣打者，3次都拿下勝投。

日、韓、台經典賽同在預賽C組，日本3月6日首戰台灣，7日再戰南韓，而南韓「晚接午」，8日中午對決台灣，有機會再度推出柳賢振先發。力拚這場晉級8強的關鍵戰役。

台灣隊上月底已選出43人大名單，旅外選手部分還在等待美職球團回覆，該名單因保留調整空間之故，不會對外公布，最終30人正選名單預計明年2月初公布。

