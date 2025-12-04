李吳給足勇氣 馬鋼重啟人生

馬鋼是內野活棋，已吸引多支球隊洽詢加盟。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕李吳永勤1年前還是戰力外被丟包，今年卻重生光榮站在頒獎舞台，如此激勵人生，大大鼓舞今年季後戰力外的失意球員。

中職各隊60人保留名單公告後，許多戰力外球員，陸續被他隊吸收，開啟職棒新生涯，他們要向外界證明自己還有能力，只是缺少舞台，換隊並非壞事。

請繼續往下閱讀...

戰力外不氣餒

吸引多隊接觸

台鋼雄鷹首波戰力外簽約已簽下賴智垣、劉時豪，富邦悍將也與林書逸達共識。更年輕的23歲、前中信兄弟內野手馬鋼和26歲的前獅隊左投楊孟沅都傳出有球隊接觸，很快會找到新落腳之處。

馬鋼於2020年選秀會第3輪就被中信兄弟選進，以320萬新台幣、60萬激勵獎金的合約條件入隊，但加盟近6年，一軍合計僅10場出賽。不過，馬鋼生涯在二軍已累計793打席，今年在二軍出賽44場、打擊率2成74，主要守一、三壘，能兼顧二壘的他，吸引複數球隊目光，母隊中信兄弟也有意簽回。

馬鋼所屬的米馬力運動經紀表示，將一併評估再行決定，接下來會積極協助馬鋼接觸各隊並洽談年度新約。

去年各隊戰力外名單，扣除退役和自由球員，合計60人，在新舞台大放異彩的最佳範例，莫過於自中信兄弟轉戰富邦悍將的牛棚左投李吳永勤，後援出賽56場，拿下今年最佳進步獎。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法