體育 即時新聞

冬盟》被三壘壘包激到 台灣山林逆轉日職

2025/12/04 05:30

台灣山林劉俊緯敲出再見安。（記者李惠洲攝）台灣山林劉俊緯敲出再見安。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕台灣山林隊昨棒打日職聯隊王牌投手宮國凌空，張士綸打下2安打、3分打點，劉俊緯擊出2分打點再見二壘打，終場以6：5終止4連敗。

劉俊緯再見安

助隊止4連敗

山林隊從落後、超前、落後、追平、落後到最後打出再見安打，總教練彭政閔表示，選手展現出不放棄的精神，拚到最後一刻，這就是球迷想看的比賽。

宮國凌空之前先發2場都拿下勝投，投13局無失分，昨第4局遭山林隊狙擊，投出四壞球後被擊出3支安打失3分，初登板起連續16局無失分中斷，投到7局結束失4分。

山林隊打完7局和對手戰成4平，第8局日職聯隊麥谷祐介安打並盜上二壘，靠著安打直闖本壘攻下超前分，山林隊針對他是否漏踩壘三壘提出促請判決，日籍三壘審田村光宏判他出局，得分取消，日職聯隊提出挑戰，經過電視輔助判決獲得改判。

彭政閔表示，若這個促請裁決沒改判，會是全場最關鍵的一個play，跑者有踩到壘包，壘包形狀應該會有變化，從大螢幕上的重播畫面來看並沒有，但裁判說小房間內有一個角度的畫面可以看到麥谷有踩到三壘壘包。

山林隊士氣未受到改判影響，9局下先選到四壞球，張祐嘉假點真打擊出二壘打，無人出局攻佔二、三壘，劉俊緯打出深遠飛球，越過左外野手頭頂，一棒清空壘包結束比賽。

山林隊先發投手曾家輝一開賽連飆3次三振，但第2局未續投。彭政閔表示，曾家輝身體沒有狀況，只是因應他的投球限制，賽前就設定當成牛棚練投投1局，他是全隊狀況最好的投手，週六起的季後賽有機會再投其中1場。

