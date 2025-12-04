自由電子報
體育 即時新聞

冬盟》張士綸防守細膩 恰總全看在眼裡

2025/12/04 05:30

張士綸（記者李惠洲攝）張士綸（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕台灣山林三壘手張士綸（中信兄弟）昨天不但提出促請裁決獲得總教練彭政閔嘉許，打擊上也有2安打、3打點的表現。張士綸表示，要在冬盟加強長打和守備，爭取更多一軍出賽的機會。

雖然促請裁決最後被日職聯隊的挑戰判決推翻，彭政閔賽後仍特別感謝張士綸，注意到跑者是否確實踩壘的細節。張士綸表示，這是守備的基本功，平常教練也都有提醒，當時看到日職聯隊跑者的腳和壘包還有一點距離，趕快提醒投手把球傳到三壘促請裁決，雖然最後又被改判，有做好自己的工作最重要。

張士綸第4局打下超前比數的2分，日職聯隊轟出3分砲後，張士綸第7局再打下追平分。張士綸表示，教練賽前就有提醒設定直球攻擊，安打的兩球都是直球，很高興有掌握住。

不過，9局下落後1分的台灣山林無人出局攻佔二、三壘，張士綸未能再度建功讓他點小沮喪。張士綸表示，當時想說即使沒有安打，至少要把三壘跑者送回來，卻打出沒有作用的小飛球，讓他覺得對不起球隊，還好劉俊緯打出再見安打，心情才放鬆下來。

張士綸表示，這兩年二軍的打擊率還可以，但是長打率偏低，要在冬盟加強長打，也希望感受日本打者給守備的壓迫感，讓自己的防守更穩定。

