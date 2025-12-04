自由電子報
洛夫頓73秒神救援 戰神末節狂歡

2025/12/04 05:30

戰神末節甦醒逆轉攻城獅，洛夫頓（左）讀秒階段投進三分彈，讓全場陷入瘋狂。（記者陳志曲攝）戰神末節甦醒逆轉攻城獅，洛夫頓（左）讀秒階段投進三分彈，讓全場陷入瘋狂。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL昨在和平籃球館重燃戰火，台北戰神克服最多18分落後，得分王洛夫頓末節關鍵時刻挺身而出，率隊在主場以100：98逆轉新竹攻城獅，終止2連敗。

決勝時刻連拿7分

率隊終止連敗

戰神一開賽就被攻城獅打出18：6的猛烈攻勢，第3節一度落後18分，但團隊展現韌性，末節威力斯與丁聖儒聯手幫助球隊回敬一波19：3的反擊，扭轉頹勢。雙方拉鋸之際，攻城獅狀況連連，除了提傑犯滿畢業，劉丞勳也因傷提前退場。

盧冠軒、克雷格隨後聯手出擊，在倒數2分鐘率攻城獅再度以94：91反超，洛夫頓此時跳出來，在73秒內連拿7分，包括最後20秒的後撤步三分彈，讓主場球迷陷入沸騰。

威力斯攻下戰神全隊最高的29分、15個籃板，洛夫頓24分、7籃板，基德14分、7籃板，丁聖儒10分、3助攻、3抄截。攻城獅方面，德魯34分、13籃板，劉丞勳14分，提傑11分、9籃板。

戰神總教練許皓程肯定子弟兵展現韌性與企圖心，他說，「我們開賽遇到亂流，但大家展現不放棄的精神，重新調整、遵守教練的計畫，我為團隊感到驕傲。」

攻城獅一哥坐球監

還傷了劉承勳

攻城獅一哥高國豪因場外風波遭聯盟停賽，蕭順議也因傷高掛免戰牌，攻城獅主帥威森坦言，雖然團隊人手不足，但不能以此為藉口，「我們這個賽季不斷跟球員強調，有人無法上場，下一位球員就要適時頂替上來。」

