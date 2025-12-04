雷蒙恩解題渡邊 打完FIBA兩戰進化

雷蒙恩（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕世界盃男籃資格賽落幕後，球員也回歸母隊，除為球隊爭取佳績，職業聯賽的經驗也將成為下次征戰國際賽的養分，戰神前鋒雷蒙恩就表示，自己會持續進步，希望成為台灣可以倚靠的球員。

雷蒙恩首戰面對日本上場13分鐘拿下2分、1籃板、出現2次失誤，週一回到新莊體育館表現有所提升，雖僅出賽8分36秒但展現存在感，除飆進三分球讓地主球迷沸騰，面對渡邊雄太防守也毫無懼色單打得手。

請繼續往下閱讀...

對於兩場比賽表現的落差，雷蒙恩坦言，首戰沒做好準備，「在場上比較猶豫，第二場更知道他們的打法，做了比較多準備。」

期許成為台灣重要戰力

雷蒙恩表示，很榮幸能入選國家隊，接下來也會努力進步，「圖齊教練也告訴我，回來後要思考如何透過訓練更進步，我希望能成為台灣可以倚靠的球員。」

桃園領航猿一哥盧峻翔則是本次資格賽最大亮點，首戰繳出14分、8籃板，出現5次失誤，主場面對日本斬獲全隊最高19分，還有2次抄截，失誤也下修到2次。

領航猿副領隊陳信安表示，看到盧峻翔付出得到成果很開心，至於他是否該旅外發展，他認為首要之務是釐清旅外目的，但去外面看過更廣闊的世界，能激勵自己更進步。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法