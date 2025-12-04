自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

雷蒙恩解題渡邊 打完FIBA兩戰進化

2025/12/04 05:30

雷蒙恩（記者陳志曲攝）雷蒙恩（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕世界盃男籃資格賽落幕後，球員也回歸母隊，除為球隊爭取佳績，職業聯賽的經驗也將成為下次征戰國際賽的養分，戰神前鋒雷蒙恩就表示，自己會持續進步，希望成為台灣可以倚靠的球員。

雷蒙恩首戰面對日本上場13分鐘拿下2分、1籃板、出現2次失誤，週一回到新莊體育館表現有所提升，雖僅出賽8分36秒但展現存在感，除飆進三分球讓地主球迷沸騰，面對渡邊雄太防守也毫無懼色單打得手。

對於兩場比賽表現的落差，雷蒙恩坦言，首戰沒做好準備，「在場上比較猶豫，第二場更知道他們的打法，做了比較多準備。」

期許成為台灣重要戰力

雷蒙恩表示，很榮幸能入選國家隊，接下來也會努力進步，「圖齊教練也告訴我，回來後要思考如何透過訓練更進步，我希望能成為台灣可以倚靠的球員。」

桃園領航猿一哥盧峻翔則是本次資格賽最大亮點，首戰繳出14分、8籃板，出現5次失誤，主場面對日本斬獲全隊最高19分，還有2次抄截，失誤也下修到2次。

領航猿副領隊陳信安表示，看到盧峻翔付出得到成果很開心，至於他是否該旅外發展，他認為首要之務是釐清旅外目的，但去外面看過更廣闊的世界，能激勵自己更進步。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中