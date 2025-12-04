PLG比賽醞釀瘦身 一戰少打8分鐘

PLG接軌國際賽，最快明年球季將比賽時間從48分鐘改成40分鐘。（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕PLG副會長陳建州昨天表示，為了接軌國際賽，聯盟最快下季將從原本的4節、48分鐘改回FIBA規則的40分鐘。

最快下季變革

跟進FIBA 40分鐘

邁入第6季的PLG，本季先將4名洋將改為3名，並從11月起配合國家隊賽程全面停賽，預計本月11日重燃戰火。

由於FIBA國際賽及東亞超級聯賽都是40分鐘，期盼能接軌國際的PLG，有意在下季改回40分鐘，陳建州表示，球團目前都願意，「我們示範如何與籃協配合，職業球員核心應該是國家隊，我們做的一切都是希望能與國際賽接軌。」

據了解，PLG近期觀察國際賽的吹判尺度，似乎樂見球員進行積極碰撞，尺度相對寬鬆，未來聯盟賽事將與裁判達成共識，盡量減少「摸毛哨」，讓球員在例行賽就能適應國際賽尺度，避免屆時因裁判尺度導致無所適從。

曾任台灣隊總教練的富邦勇士領隊許晉哲則認為，縮短比賽時間最大好處是優化比賽節奏，「我覺得40分鐘賽制更緊湊，能使球員更專注，當然比賽時間減少，球員必須更努力爭取上場時間。」

事實上，亞洲國家除了菲律賓PBA外，中國、日本、南韓都打40分鐘，因為FIBA規則原本比賽時間就是40分鐘。

NBA現行48分鐘

今年曾討論縮時

NBA主席席爾瓦今年曾拋出話題，將NBA現行48分鐘縮短為40分鐘，不過牽涉到商業廣告收入、球員紀錄、薪資等層面，驟然改變有極高難度。

