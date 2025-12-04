TPBL看40分鐘變革 將拉低設隊門檻

TPBL聯盟7隊多次討論40分鐘賽制，在相關配套未周全之前，不會倉促上路。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕PLG昨拋出震撼彈，宣布最快明年球季將比賽時間從48分鐘縮短為40分鐘，希望與國際賽接軌，TPBL是否也會進行變革，副秘書長程柏仁昨表示，規則變革需有配套措施，聯盟不會倉促上路。

程柏仁表示，聯盟休賽季時就曾針對此議題進行討論，比賽改為40分鐘需要很多配套措施，包括場次、洋將的節次與人次，「每件事都是環環相扣，我們一定會全部討論完畢才上路，但聯盟絕對支持所有對聯盟好的方案。」

7隊曾多次討論

需配套周全才上路

至於7支球團何時能達成共識，程柏仁回應，目前不會設時間點，「聯盟不會因為時間點就將就、倉促上路，然後打了才發現有問題，一定會達成共識，準備好所有配套措施才實行。」

據了解，聯盟7支球隊對此議題進行多次討論，不少高層樂見其成，但也認為應先將前置作業準備好。有球隊總管認為改為40分鐘能降低球員在「背靠背」比賽受傷的機率，但也有球隊高層態度較保守，認為此一變革將降低球員需求量，球隊成立門檻將變低，但現今台灣職籃球隊數量已飽和，聯盟該朝大眾化還是精緻化發展，都需通盤考量。

