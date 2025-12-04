自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

TPBL看40分鐘變革 將拉低設隊門檻

2025/12/04 05:30

TPBL聯盟7隊多次討論40分鐘賽制，在相關配套未周全之前，不會倉促上路。（記者陳志曲攝）TPBL聯盟7隊多次討論40分鐘賽制，在相關配套未周全之前，不會倉促上路。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕PLG昨拋出震撼彈，宣布最快明年球季將比賽時間從48分鐘縮短為40分鐘，希望與國際賽接軌，TPBL是否也會進行變革，副秘書長程柏仁昨表示，規則變革需有配套措施，聯盟不會倉促上路。

程柏仁表示，聯盟休賽季時就曾針對此議題進行討論，比賽改為40分鐘需要很多配套措施，包括場次、洋將的節次與人次，「每件事都是環環相扣，我們一定會全部討論完畢才上路，但聯盟絕對支持所有對聯盟好的方案。」

7隊曾多次討論

需配套周全才上路

至於7支球團何時能達成共識，程柏仁回應，目前不會設時間點，「聯盟不會因為時間點就將就、倉促上路，然後打了才發現有問題，一定會達成共識，準備好所有配套措施才實行。」

據了解，聯盟7支球隊對此議題進行多次討論，不少高層樂見其成，但也認為應先將前置作業準備好。有球隊總管認為改為40分鐘能降低球員在「背靠背」比賽受傷的機率，但也有球隊高層態度較保守，認為此一變革將降低球員需求量，球隊成立門檻將變低，但現今台灣職籃球隊數量已飽和，聯盟該朝大眾化還是精緻化發展，都需通盤考量。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中