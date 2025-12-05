自由電子報
體育 即時新聞

經典賽必選4星》林昱珉參賽意願強 撞期升等節骨眼

2025/12/05 05:30

旅美4星今年球季成績旅美4星今年球季成績

2019年U18世界盃台灣隊奪冠，20名國手後來全都進職棒，締造台灣棒壇紀錄，被譽為「冠軍世代」，旅美4星林昱珉、陳柏毓、鄭宗哲、李灝宇不但是當年U18世界冠軍主力，明年經典賽更是國家隊教練團必選的核心人物。

經典賽必選4星》林昱珉參賽意願強 撞期升等節骨眼林昱珉表態想打經典賽，就看響尾蛇球團放不放行。
（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕「我的意願當然很強烈！」去年12強世界冠軍台灣隊王牌投手林昱珉昨表明，已收到明年經典賽國家隊徵詢，參賽意願非常強烈，畢竟經典賽等級和奧運相同。

2019年U18世界盃林昱珉出賽4場拿下2勝、防禦率0.64，成為台灣隊奪冠大功臣，兩年後加盟美職響尾蛇、簽約金52.2萬美元（約1643萬台幣），去年12強賽他是陣中唯一旅外投手，扛起王牌重任，預賽首戰對南韓先發4.2局失2分，冠軍戰對日本先發4局無失分，幫助台灣隊勇奪12強世界冠軍。

距大聯盟最後一哩路

22歲的林昱珉國際賽資歷洋洋灑灑，從U12、U15、U18、U23世界盃，到杭州亞運、12強賽，大賽經驗豐富，一級國際賽事履歷表還缺經典賽和奧運，他表態非常想打經典賽，不過要看響尾蛇球團回覆。

只是今年林昱珉小聯盟賽季表現並不理想，他在響尾蛇3A先發23場戰績5勝7敗，防禦率6.64、被打擊率3成03、每局被上壘率1.81，攻上大聯盟只差最後一哩路。

林昱珉所屬的太平洋岸聯盟，是著名的打者聯盟，全聯盟整體防禦率5.45，他指出，今年是旅美第一個完整3A賽季，除了偏向打者聯盟，也受到電子好球帶影響，好球帶偏小，季中陷入大低潮，特別詢問大聯盟下來的資深選手經驗想法，最主要是心態很重要，如何在單局大量失分之後穩住陣腳是一大課題。

