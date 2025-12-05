自由電子報
體育 即時新聞

經典賽必選4星》陳柏毓有WBCQ經驗 想再熱血一次

2025/12/05 05:30

陳柏毓今年季中曾短暫升上海盜3A。（記者陳志曲攝）陳柏毓今年季中曾短暫升上海盜3A。（記者陳志曲攝）

2019年U18世界盃台灣隊奪冠，20名國手後來全都進職棒，締造台灣棒壇紀錄，被譽為「冠軍世代」，旅美4星林昱珉、陳柏毓、鄭宗哲、李灝宇不但是當年U18世界冠軍主力，明年經典賽更是國家隊教練團必選的核心人物。

〔記者羅志朋／新北報導〕2019年U18台灣隊勇奪世界冠軍，當時陳柏毓是陣中王牌投手，台美冠軍戰他解決最後一名打者順利守成登上世界之巔，今年2月經典賽資格賽他再度披上國家隊戰袍，展望明年3月經典賽他喊話，「參賽意願非常高，跟台灣好手一起打球是最幸福的事。」

24歲的陳柏毓成名很早，旅美前打過U15、U18世界盃和亞青賽、亞錦賽，2020年他以125萬美元（約3912萬台幣）簽約金加盟美職海盜，本季他在海盜2A出賽26場其中23場先發，戰績4勝11敗、防禦率5.73，季中短暫升上3A，先發3場拿下2勝0敗、防禦率0.66。

明年有機會上大聯盟

與U18戰友林昱珉狀況相似，陳柏毓拚上大聯盟也只差一步，他說，小聯盟最高層級到3A，已很接近大聯盟，希望明年可以達到最佳狀態拚上去，一路走來非常辛苦，雖然不知道結果如何，但至少拚盡全力，不要留下遺憾就好。

陳柏毓的爸爸陳炳男是前味全龍球員，現任北科附工青棒教練，陳炳男認為，陳柏毓旅美多年體格和心態都成熟許多，已完全適應美國生活環境，除了拿手的變速球，曲球明顯進步，投球共軌效應做得很好，打者難分辨是直球或變化球，至於能否上大聯盟，要看球隊和個人造化。

