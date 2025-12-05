自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

經典賽必選4星》鄭宗哲列開路人選 心理素質果然強

2025/12/05 05:30

鄭宗哲在2023年經典賽擔任開路先鋒。（記者陳志曲攝）鄭宗哲在2023年經典賽擔任開路先鋒。（記者陳志曲攝）

2019年U18世界盃台灣隊奪冠，20名國手後來全都進職棒，締造台灣棒壇紀錄，被譽為「冠軍世代」，旅美4星林昱珉、陳柏毓、鄭宗哲、李灝宇不但是當年U18世界冠軍主力，明年經典賽更是國家隊教練團必選的核心人物。

〔記者羅志朋／新北報導〕2019年鄭宗哲以台灣隊長身分領軍勇奪U18世界冠軍，2023年經典賽他以21歲之齡扛國家隊開路先鋒，展望明年經典賽，他說，「有收到徵詢，我應該會打。」

上一屆經典賽鄭宗哲主打1棒守二壘，繳出3成33打擊率、4成12上壘率，稱職扮演開路先鋒，這屆經典賽同樣表達高度參賽意願，他表示，經典賽時間跟大聯盟春訓差不多，一樣會做好準備，打出好成績。

年初曾上大聯盟

被下放不喪氣

2019年鄭宗哲以38萬美元（約1189萬台幣）簽約金加盟美職海盜，苦熬多年終於在今年季初登上大聯盟，成為史上第18名大聯盟台將，無奈只打3場就被下放，7打數未敲安吞3K，本季他在3A出賽107場、打擊率2成07。

本週鄭宗哲首度以教練身分參與NIKE青棒訓練營，他透露，有學員提問，「被下放小聯盟有沒有很難過？」他回答，「還好耶，沒有很意外，只是換個地方打球。」

鄭宗哲說，在大聯盟頻繁上下很常見，出現傷兵、交易、發展名單也非新鮮事，必須看淡這一切，「不管在哪裡打球，那個地方就是我的大聯盟，然後把球打好。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中