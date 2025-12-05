經典賽必選4星》鄭宗哲列開路人選 心理素質果然強

鄭宗哲在2023年經典賽擔任開路先鋒。（記者陳志曲攝）

2019年U18世界盃台灣隊奪冠，20名國手後來全都進職棒，締造台灣棒壇紀錄，被譽為「冠軍世代」，旅美4星林昱珉、陳柏毓、鄭宗哲、李灝宇不但是當年U18世界冠軍主力，明年經典賽更是國家隊教練團必選的核心人物。

〔記者羅志朋／新北報導〕2019年鄭宗哲以台灣隊長身分領軍勇奪U18世界冠軍，2023年經典賽他以21歲之齡扛國家隊開路先鋒，展望明年經典賽，他說，「有收到徵詢，我應該會打。」

請繼續往下閱讀...

上一屆經典賽鄭宗哲主打1棒守二壘，繳出3成33打擊率、4成12上壘率，稱職扮演開路先鋒，這屆經典賽同樣表達高度參賽意願，他表示，經典賽時間跟大聯盟春訓差不多，一樣會做好準備，打出好成績。

年初曾上大聯盟

被下放不喪氣

2019年鄭宗哲以38萬美元（約1189萬台幣）簽約金加盟美職海盜，苦熬多年終於在今年季初登上大聯盟，成為史上第18名大聯盟台將，無奈只打3場就被下放，7打數未敲安吞3K，本季他在3A出賽107場、打擊率2成07。

本週鄭宗哲首度以教練身分參與NIKE青棒訓練營，他透露，有學員提問，「被下放小聯盟有沒有很難過？」他回答，「還好耶，沒有很意外，只是換個地方打球。」

鄭宗哲說，在大聯盟頻繁上下很常見，出現傷兵、交易、發展名單也非新鮮事，必須看淡這一切，「不管在哪裡打球，那個地方就是我的大聯盟，然後把球打好。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法