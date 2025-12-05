自由電子報
體育 即時新聞

悍將大進「捕」 7年約綁定林岱安

2025/12/05 05:30

林岱安行使自由球員權利，將與富邦悍將簽下7年合約。（資料照）林岱安行使自由球員權利，將與富邦悍將簽下7年合約。（資料照）

FA轉隊捕手第二人

〔記者黃照敦／台北報導〕林岱安行使自由球員（FA）權利後，幾乎確定轉進富邦悍將體系，簽下7年合約，最快今天就會有結果，他將是繼2015年鄭達鴻後，行使FA成功轉隊的捕手。

33歲的林岱安離開蹲了11年的統一獅，為自己職棒生涯賭上一把，在富邦悍將不僅要和戴培峰分擔主戰捕手，今年選秀高中捕手張育豪和江庭毅成為職棒堪用前的成長路上，林岱安還將扮演傳承的老大哥角色，展現場內外的重要性。

富邦爭奪戰中能擊退統一，打動林岱安，最關鍵的合約條件，應有提供合約後期轉職教練的相關規畫，這對於一個老捕手而言，在選擇球員生涯最後一張大型合約時，會特別在意的保障，畢竟中職目前已無超過35歲的先發主戰捕手。對於林岱安新球季是否北上投效悍將，富邦、統一和經紀公司昨都未明確證實，預料今天下午將會對外公佈，富邦將「入岱為安」。

台鋼網羅黃子鵬

最高付出7650萬元

中職自由球員市場，台鋼雄鷹最早簽下黃子鵬，聯盟昨天公布，母隊樂天桃猿決定補償方式為向台鋼索取「全額轉隊費」。黃子鵬今年月薪70萬元，年薪840萬，在母隊屬於A級球員，全額轉隊費為年薪125%的1050萬元。換算之後，台鋼連同5年總額6600萬的新合約，為了網羅先發投手黃子鵬，付出最高7650萬的代價，也是隊史最大的一紙合約。由於聯盟也公布中職37年例行賽初步賽程，台鋼和樂天最快明年3月31日交手，屆時黃子鵬是否首度客場對決老東家，必將成為開季有趣話題。3月28開幕戰則由樂天桃猿主場對中信兄弟。

