冬盟》日職青野開轟 逆轉台灣海洋

日職聯隊青野拓海轟出2分砲。（中職提供）

〔記者吳清正／嘉義報導〕日職聯隊青野拓海轟出2分砲，麦谷祐介演出3安猛打賞，打下超前分，在冬盟4強交叉準決賽前哨戰以6：4逆轉擊敗台灣海洋。另一場4強賽前哨戰，例行賽戰績排名第1的日本社會人3：2力克台灣山林。

日職聯隊和台灣海洋戰績並列第2，確定將在週六的季後賽對壘。昨天是兩隊例行賽最後1次交手，日職聯隊取得3勝1敗的對戰優勢。

請繼續往下閱讀...

台灣海洋雖然一開賽就落後，第4局林莛淯在滿壘時，擊出2分打點安打超前比數，之後又兩度追平。台灣海洋總教練林振賢表示，雖然沒有能夠在拉鋸戰獲勝，只要能從比賽中發掘可以改進的地方，輸球也有收獲，最重要的是週六的準決賽。

日職聯隊台灣選手陽柏翔2打數都安打，並再度展現速度優勢，第2局選到四壞球並盜上二壘，靠著宇都宮葵星安打跑回全場第1分，第4局跑出內野安打後，再靠著三壘滾地球，從一壘跑上三壘。第6局陽柏翔再度安打，青野拓海打出他在冬盟的第2轟，全壘打躍居單獨領先。

日本社會人先發投手秋山凌介投出6局失2分的優質先發內容，拿下勝投並獲選單場MVP，打線則發揮超高得分率，前5局只擊出2支安打，就攻下3分，全場也只有5支安打，技壓打出7支安打的台灣山林。

台灣山林張士綸4打席都上壘，包括2支安打、2次四壞球，連2場打出雙安打，打擊率突破3成大關，來到4成24。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法