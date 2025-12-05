自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

冬盟》日職青野開轟 逆轉台灣海洋

2025/12/05 05:30

日職聯隊青野拓海轟出2分砲。（中職提供）日職聯隊青野拓海轟出2分砲。（中職提供）

〔記者吳清正／嘉義報導〕日職聯隊青野拓海轟出2分砲，麦谷祐介演出3安猛打賞，打下超前分，在冬盟4強交叉準決賽前哨戰以6：4逆轉擊敗台灣海洋。另一場4強賽前哨戰，例行賽戰績排名第1的日本社會人3：2力克台灣山林。

日職聯隊和台灣海洋戰績並列第2，確定將在週六的季後賽對壘。昨天是兩隊例行賽最後1次交手，日職聯隊取得3勝1敗的對戰優勢。

台灣海洋雖然一開賽就落後，第4局林莛淯在滿壘時，擊出2分打點安打超前比數，之後又兩度追平。台灣海洋總教練林振賢表示，雖然沒有能夠在拉鋸戰獲勝，只要能從比賽中發掘可以改進的地方，輸球也有收獲，最重要的是週六的準決賽。

日職聯隊台灣選手陽柏翔2打數都安打，並再度展現速度優勢，第2局選到四壞球並盜上二壘，靠著宇都宮葵星安打跑回全場第1分，第4局跑出內野安打後，再靠著三壘滾地球，從一壘跑上三壘。第6局陽柏翔再度安打，青野拓海打出他在冬盟的第2轟，全壘打躍居單獨領先。

日本社會人先發投手秋山凌介投出6局失2分的優質先發內容，拿下勝投並獲選單場MVP，打線則發揮超高得分率，前5局只擊出2支安打，就攻下3分，全場也只有5支安打，技壓打出7支安打的台灣山林。

台灣山林張士綸4打席都上壘，包括2支安打、2次四壞球，連2場打出雙安打，打擊率突破3成大關，來到4成24。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中