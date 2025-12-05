自由電子報
專訪》寫一本幸福存摺 曾雅妮再次熱戀小白球

2025/12/05 05:30

曾雅妮透過內觀心靈課程，改變看待人生的方式。（曾雅妮提供）曾雅妮透過內觀心靈課程，改變看待人生的方式。（曾雅妮提供）

記者粘藐云／專訪

曾雅妮是台灣史上首位高爾夫世界球后，10多年前從巔峰墜入低谷，多年來她透過自我覺察與調適，重新找回打球樂趣。（記者林正堃攝）曾雅妮是台灣史上首位高爾夫世界球后，10多年前從巔峰墜入低谷，多年來她透過自我覺察與調適，重新找回打球樂趣。（記者林正堃攝）

「微笑球后」曾雅妮揮別多年低潮，今年10月緯創女子公開賽再次捧起金盃，從世界巔峰到人生低谷，她展現堅毅的態度和韌性，持續在高爾夫賽場上努力，盼找回往日榮光，本報邀請妮妮透過這次專訪，跟讀者們分享她的心路歷程。

暌違11年奪冠 微笑球后回來了

2025年10月26日緯創女子公開賽，揚昇高爾夫鄉村俱樂部湧入2000多名球迷，聚集在18洞果嶺旁引頸期盼這一刻，當小白球被推入球洞瞬間，淚水、慶賀聲交織，我們熟悉的那個「微笑球后」曾雅妮回來了。

從雲端跌幽谷 竟害怕看到球桿

36歲的曾雅妮生涯曾拿下15座LPGA冠軍，同時也是台灣史上首位高爾夫世界球后，締造輝煌紀錄。不過，在她奪下2012年LPGA 起亞菁英賽冠軍後狀況下滑，直到2014年台灣台豐女子高球公開賽才拿下睽違22個月的勝利，只是這一勝後，她陷入前所未有的低潮，最愛的高爾夫竟成為她最大壓力來源。

為找回過往身手，曾雅妮尋求教練協助、改姿勢，持續精進自己，亟欲突破心魔，也找了心理師協助，成績卻始終未見起色。各種批評指教、近乎霸凌的言論如雪片般飛來，但對妮妮而言，最無法接受的是質疑她上夜店、不練球和比賽睡過頭的說法，「我可以接受大家批評我的球技，但曲解我的人品、我的努力，這真的讓我很受傷。」

有病識感學習內觀 懂得哭泣、放下

各種負面情緒令曾雅妮深陷憂鬱情況，看到球桿會發抖、心跳加速，向來樂觀的她也意識到不對勁，「當時不斷懷疑自我價值，甚至覺得，是不是不要有這些成就，我會比較快樂？這個代價好像太痛了。」為了克服憂鬱問題，她也曾服藥控制，「但吃藥會讓人變得有點呆滯，雖然可以不去胡思亂想，腦袋也會變得空洞。」

聽聞打坐能讓心靈平靜，曾雅妮嘗試內觀課程，10天不能使用手機、不能說話，整天幾乎都在打坐，和外界隔絕也讓她開始靜下心來與自己對話，「開始內觀的前5天我都在哭，但幾天之後我覺得我放下了很多，學會發現身邊每件美好的小事，這些小事都會讓人感到療癒、幸福。」

「我覺得每個人都該有一本幸福存摺。」曾雅妮分享，接觸了內觀後讓她看待人生的方式很不一樣，她鼓勵大家每天練習感恩3件事，把值得開心的大小事都記錄下來，成為你幸福存摺內的「餘額」，「我現在還是會把每天看到令自己開心、感恩的事情記錄下來，遇到挫折時拿出來看一看，心情會平復一些。」

才知道有多愛打球 還不去想退休

睽違了11年再度捧起金盃，這段歷程讓曾雅妮能用不同高度來面對人生和高爾夫，對於退休這件事，她笑說：「我有想過，但我還不想講，希望至少再打個兩三年，現階段我會努力把身體保養好，能打就繼續打。」

和妮妮同期的球員都陸續退役，而她也達成許多球員未曾達到的成就，堅持下去的理由是源自於對高爾夫的熱愛，「我不想要在我低潮的時候放棄，因為也是這樣的低潮，讓我知道我有多喜歡打球，所以我很希望能在我狀態好的時候，再來跟小白球說再見。」

